Pivarski div 'časti' burzu najvećim ovogodišnjim IPO-om

Foto: Getty Images

Za najveću ovogodišnju početnu ponudu dionica (IPO) pobrinut će se pivarski div Anheuser-Busch InBev. Kako navodi Reuters, kompanija namjerava na burzi u Hong Kongu uvrstiti svoje poslovanje na azijsko-pacifičkom području i prikupiti gotovo 10 milijardi dolara.

Konkretno, radi se o kompaniji Budweiser Brewing Company APAC u čijem se portfelju nalazi više od 50 pivskih brendova. Prema dokumentima u sklopu priprema za IPO u koje je Reuters imao uvid, kompanija prodaje 1,6 milijardi dionica za 40 do 47 hongkonških dolara (5,13 do 6,02 američkih dolara) po komadu. Pri tom rasponu AB InBev mogao bi prikupiti između 8,3 milijarde i 9,8 milijardi dolara, a azijska podružnica mogla bi biti vrednovana na 63,7 milijardi dolara.

Čak i na donjem cjenovnom rasponu ovaj IPO bit će najveći u dosadašnjem dijelu godine, nadmašivši 8,1 milijardi dolara koliko je nedavno na Njujorškoj burzi prikupio Uber, pokazuju podaci Refinitiva. Cijena u IPO-u vrednuje Budweiser Asia na 16 do 18 vrijednosti poduzeća (EV) u odnosu na dobit prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije (EBITDA). U tom kontekstu, kompanija je vrednovana izrazito visoko s obzirom da taj omjer kod AB InBeva iznosi 11, kod kineskog Tsingtaoa 15, a japanskog Kirina tek 10. No, IPO će svakako pomoći burzi u Hong Kongu u hvatanju priključka za New Yorkom i Nasdaqom.

Na ove dvije američke burze ove je godine prikupljeno 14,9 milijardi, odnosno 17,5 milijardi dolara dok su kompanije u Hong Kongu prikupile tek 8,9 milijardi dolara.