Crobex najviši od studenog 2014.

Foto: Hina

Ključni indeksi Zagrebačke burze trgovanje su drugi dan zaredom zaključili porastom. CROBEX je uvećan za 0,48 posto na 1.818,39 bodova, na najvišu razinu u 21 mjesec, od 10. studenog 2014. godine, kada je na zatvaranju iznosio 1.820,03 boda. CROBEX10 je porastao za 0,42 posto na 1.056,44 boda.

Sektorski indeksi trgovanje su zaključili u rasponu od -0,33 posto koliko je pao CROBEXtransport do +3,27 posto koliko je porastaoCROBEXkonstrukt.



Kako javlja HRPORTFOLIO, ukupni redovni promet na ZSE - Zagrebačkoj burzi porastao je u odnosu na jučer za 3,8 milijun kuna ili 68 posto te je iznosio 9,3 milijuna kuna. Dva su izdanja sakupila milijunski promet, a 19 izdanja je trgovano u iznosu većem od sto tisuća kuna. Promjene cijena deset najlikvidnijih izdanja kretale su se u rasponu od -0,46 posto do +24,03 posto.

Redovni dionički promet je u odnosu na jučerašnji uvećan je za tri milijuna kuna te je iznosio 8,3 milijuna kuna.



Najlikvidnije je redovno izdanje Adris Grupe sa sakupljenih 1,4 milijuna kuna, a bilježi pad od 0,05 posto odnosno zadnju cijenu od 560,00 kuna. Povlašteno izdanje iste kompanije sakupilo je 1,2 milijuna kuna, a cijena mu je pala za 0,46 posto na 406,00 kuna. HT je sakupio 873 tisuće kuna u redovnoj trgovini, a 4,2 milijuna blok transakcijom te zabilježio porast od 1,14 posto na 147,00 kuna.



Rast cijene bilježi sedam od deset najlikvidnijih izdanja. Dobitnik dana je Viktor Lenac s poskupljenjem dionice za 24,03 posto na 6,40 kuna, a sakupio je 352 tisuće kuna. Brodogradilište Viktor Lenac očekuje novi veći posao remonta zapovjednog broda američke ratne mornarice USS Mount Whitney, a do kraja godine oporavak poslovanja i pozitivne financijske rezultate, doznaje se iz tog brodogradilišta.

Četvrti najlikvidniji Optima Telekom bilježi značajan porast od 11,39 posto na 2,25 kuna i promet od 650 tisuća kuna. Dionica Zvijezde poskupjela je za 4,52 posto na 3.440,00 kuna, a trgovana je u iznosu od 228 tisuća kuna. Pevecu je cijena porasla za 2,84 posto na 215,00 kuna, a trgovanje je zaključio prometom od 434 tisuće kuna. Slijedi spomenuti HT (+1,14%), a zatim Atlantic Grupa (+0,69%) sa zadnjom cijenom od 822,00 kune i prometom od 221 tisuću kuna. Valamar Rivieri cijena je porasla za 0,21 posto na 28,91 kunu, a njenom je dionicom protrgovan iznos od 522 tisuće kuna.



Cjenovni pad bilježe tri izdanja. Najviše je cijena umanjena povlaštenoj dionici Adris Grupe, za 0,46 posto, što ju čini gubitnicom dana. Osmi najlikvidniji Viadukt bilježi dnevni minus od 0,31 posto odnosno zadnju cijenu od 260,00 kuna te sakupljenih 310 tisuća kuna. Cijena je pala još redovnom izdanju Adrisa (-0,05%).



Među likvidnijim izdanjima našlo se još 10 dionica od kojih je sedam bilježilo porast, a tri pad cijene.

Najznačajnije je cijena porasla Granoliu, za 29,06 posto na 141,97 kuna, a slijedi Ingra s uvećanjem od 4,56 posto na 2,52 kune. AD Plastik bilježi porast od 2,71 posto na 121,85 kuna dok je RIZ Odašiljačima cijena porasla za 2,34 posto na 88,01 kunu.

Najviše je cijena pala Đuri Đakoviću, za 1,85 posto na 51,00 kunu te Zagrebačkoj banci za 1,37 posto na 41,00 kunu.