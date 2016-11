Umro legendarni Leonard Cohen

Foto: Reuters

Leonard Cohen, legendarni kanadski glazbenik i pjesnik, poznat kao jedan od najvećih vizionara među umjetnicima svog naraštaja, umro je u noći na petak u 82. godini, objavljeno je na njegovoj stranici Facebooka.

"S velikom tugom javljamo da nas je napustio legendarni pjesnik, skladatelj i umjetnik Leonard Cohen. Izgubili smo jednog od najuglednijih i najplodonosnijih vizionara", piše u priopćenju objavljenom na njegovu Facebooku.

Njegove su balade često bile tužne, ali i pune romantike. Generacije su pjevušile i zaljubljeno plesale na njegove najpoznatije pjesme kao što su "Suzanne", "So Long Marianne" i "Bird on the Wire" koju su izvodili mnogi glazbenici, među njima i Johnny Cash i Joe Cocker.

Rođen je 21. rujna 1934. u imućnoj židovskoj obitelji u Montrealu. Studentske godine je posvetio pisanju poezije. Objavio je nekoliko zbirka pjesama, ali mu one nisu mogle osigurati sredstva za život pa je svoj spisateljski dar ugradio u glazbu. Kada se sredinom 60-ih doselio u New York počeo je uspješnu karijeru kantautora.

Cohen je u svojim pjesmama progovarao o tuzi kao o svojoj duhovnosti, a poslije se zanosio i idejama socijalne pravednosti.

U svom posljednjem albumu "You Want It Darker" Cohen razmišlja o vlastitoj smrti. Album je izašao 21. listopada, nekoliko mjeseci nakon smrti Marianne Ihlen, Norvežanke s kojom je živio na grčkom otoku Hydri i koja mu je bila nadahnuće za pjesmu "So Long, Marianne".

Na tom albumu kaže da je spreman za svoje posljednje putovanje: "Hineni, hineni, My Lord" ("Dolazim ti, Bože", na hebrejskom).