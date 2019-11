U Facebook grupi oklevetala supruga, kazna veća od 10.000 kuna

Foto: Facebook screenshot

Kako piše u presudi, V.A. je početkom ožujka 2018. godine na Facebook stranici 'Čakovčanke i Čakovčanci' objavila javnu poruku sljedećeg sadržaja: 'kako od 24god poduzetništva pa do socijalnog slučaja dok ti muž pokupi sve zajednički stvoreno, u zajedničkoj firmi da otkaz, dok si kupi auto za 100 tisuća eura, pa ti maše i ismijava te, a ti imaš za preživljavanje i još te tjera iz stana na ulicu, a i djeca te ostave jer im ne možeš ništa pružat, prenosi portal emedjimurje.

Uz niz kaznenih djela on uživa na slobodi pa se pitam što je sa zakonodavstvom.. jesmo li stvarno divlji zapad, male sitne potkupljive duše? Obraćala sam se mnogim utjecajnim ljudima al ebiga ,oni već imaju ogradu pa nemaju sa mnom o čemu pričat, a prije mi se ulizivali

Ni grad ni županija ne žele se mješat u to, a usko su vezani, a naročito župan i odvj. ured Vugrin…'

Istog je dana na istoj Facebook stranici objavila i 'Da Kiga i nisam joj uspjela odgovorit da je imao i drugu ženu i sina s njom'.

Zbog tih je objava njezin bivši muž podigao privatnu tužbu.

Optužena V.A. pred sudom je izjavila kako se ne smatra krivom ni za jedno djelo sramoćenja kojojm ju se teretilo.

V.A. je potvrdila pred sudom, piše u presudi, da je ona objavila Facebook objavu i komentar, navodeći da 'stoji iza te facebook objave, budući da je sa privatnim tužiteljem bila 25 godina u braku, te je sudjelovala u radu firme, koja je ostvarivala godišnji promet od 6 milijuna kuna'.

Također je priznala da je optužila muža da ima drugu ženu i dijete s njim, no potvrdila je da i za to nema nikakve dokaze.

Bivši muž pred sudom je istaknuo kako je V.A. ponudio mjesečnu rentu od 4000 kuna do mirovine, stan u vrijednosti 60.000 eura i BMW, no ona je to odbila. Dodao je da i nitko iz Grada Čakovca ili Međimurske županije nema nikakve veze s njihovim odnosima. Za odvjetnički ured Vugrin naveo je kako su oni njegovi opunomoćenici u sudskim postupcima protiv bivše žene.

Istaknuo je kako ju ni na koji način nije ismijavao, niti ju pokušao izbaciti iz stana u kojem živi.

Sud je navode tužitelja okarakterizirao vjerodostojnima jer ih je iznosio 'okolnosno, logično i uvjerljivo, te je argumentirano opovrgnuo sve navode optuženice iz inkriminiranih facebook tekstova'.

- Dakle, sve naprijed iznijete tvrdnje, kako pojedinačno tako i u svojoj ukupnosti, koje je iznijela optuženica, putem mreže 'Čakovčanke i Čakovčanci', koja je dostupna većem broju ljudi, jesu takve naravi koje mogu škoditi časti i ugledu privatnog tužitelja, a i što sam privatni tužitelj navodi da se osjeća osramoćeno i da mu ljudi postavljaju pitanja u vezi nekih izjava optuženice, a niti jedna od tih tvrdnji nisu dokazane kao istinite i točne, niti je optuženica dokazala postojanje opravdanog razloga da povjeruje u njihovu istinitost, već po mišljenju suda zbog očitog animoziteta prema privatnom tužitelju, vođenja brojnih kaznenih postupaka, optuženica ih je upravo iznijela radi sramoćenja privatnog tužitelja, prikazujući ga kao nemoralnu, bešćutnu i beskrupuloznu osobu, koja se ponaša i postupa na način, u cilju kako bi joj nanio štetu bilo koje naravi, te stoga kao takve predstavljaju subjektivna i objektivna obilježja kaznenog djela teškog sramoćenja - zaključio je čakovečki sud.

Za dva kaznena djela teškog sramoćenja sud je V.A. kaznio s 10.370 kuna kazne, a mora platiti i 5.562,50 kuna sudskih troškova. Stranke u sporu na presudu se mogu žaliti u razdoblju od 15 dana, prenosi emedjimurje.