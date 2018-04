Transformirali destinacije i donijeli stotine milijuna kuna

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Godine uhodavanja su iza njih, zajedno s većinom dječjih bolesti i uvjeravanja lokalnih zajednica da glazbeni festivali nose milijune eura, svježu krv, nove goste, međunarodnu prepoznatljivost i popularnost, mnoge destinacije transformiraju do neprepoznatljivosti. Neki od njih na sceni su 15. godinu, drugi su na dobrom putu da se približe toj brojci. Istražili smo što vodeći promotori pripremaju ove godine i kako će doprinijeti nacionalnom i lokalnom turizmu.

Festivali u tisnom ne trebaju sponzore

Nick Colgan jedan je od veterana hrvatske festivalske scene, čiji je Garden brend ušao u 15. godinu poslovanja. Lokacija Garden Tisno ove godine ima 6 glavnih događanja, manjih boutique festivala koji će ukupno dovesti više od 500 izvođača, a kroz cijelu sezonu očekuje se 15 do 20 tisuća posjetitelja iz više od 40 zemalja. U Tisnom će se ovog ljeta popiti oko 70 tisuća litara piva.

“Oni će lokalnoj zajednici donijeti 120 tisuća noćenja, a procjena je da će napraviti promet od oko 10 milijuna eura. Svi festivali grade zajednicu, oko 80 posto posjetitelja vraća se svake godine, sve to rezultira već nebrojenim vjenčanjima i rođenjima djece”, kaže nam Colgan čiji se festivali održavaju bez ijednog sponzora.

Lokacija Garden već godinama ugošćuje i druge festivale. U suradnji Gardena i Team Love iz Bristola tamo je od 27. lipnja do 4. srpnja Love International, svojevrstan nastavak legendarnog Garden festivala s kojim je sve i počelo 2004. u Petrčanima kod Zadra. Na već rasprodanom festivalu očekuju 2500 ljudi iz 15 zemalja, uključujući Australiju, Novi Zeland, Island, Brazil.

“Svake godine imamo i sve više lokalnih gostiju i onih iz regije, ostaju u Tisnom osam dana jer smo zbog velikog interesa produljili trajanje festivala za još dan, i od toga ima koristi zajednica”, ističe Dave Harvey iz Love Internationala.

Ovog ljeta Garden donosi novost, prvi put održava se Festival Hospitality on the Beach, radi se o velikom drum’n’bass brendu koji radi festivale u Engleskoj, a u Hrvatskoj su odlučili imati ljetnu verziju.

“Odabrali smo Hrvatsku zbog ljepote lokacije te zahvaljujući sjajnim vlasnicima lokacije Garden, a sviđa nam se i kultura u regiji”, kažu u Hospitalityu. Iz Londona u Tisno uz soul i house glazbu i ove godine dolazi Suncebeat, jedan od festivala koji se gotovo uvijek rasproda. I Soundwave iz Londona, čiji festival zaključuje srpanj u Tisnom, osim vlastitog proizvoda promovira Tisno i Dalmaciju i hrvatsku kulturu. Defected Croatia Britanci rade od 9. do 14. kolovoza, tu se očekuje oko 3500 ljudi, od toga 800 domaćih. Radi se o svjetski poznatom house brendu koji je veliki hit u Hrvatskoj i svake godine privuče sve više domaćih. Nizozemski promotor krajem kolovoza u Tisnom radi festival Dekmantel Selectors kapaciteta 1500 ljudi, što je već rasprodano i to je ujedno i završetak ljeta uz umjetnost DJ-iranja na Murteru.

Inmusic zagrebu nosi 8 milijuna eura prihoda

Pred zagrebačkim Inmusic festivalom (25.-27.6.) je trinaesto izdanje. Taj događaj u najvećoj mjeri privlači domaću publiku, no uz kontinuliran porast broja stranih gostiju. Ove godine očekuju rekordan posjet, više od 90 tisuća ljudi u tri dana, dok bi s kampom ukupna posjeta mogla iznositi oko 100 tisuća ljudi.

“Većina posjetitelja odsjeda u hotelima, hostelima, privatnom smještaju, dok manji dio boravi u festivalskom kampu, a prosječan boravak u Zagrebu zbog INmusica iznosi 4-5 dana. Sam festivalski kamp prima goste iz 50-ak svjetskih zemalja, ne računajući popunjenost gradskih smještajnih kapaciteta. Prema podacima s portala Booking.com, u vrijeme INmusica prošle godine rezervirano je 85% smještajnih jedinica u Zagrebu, a ove godine se očekuje i više”, kažu organizatori. Najviše ljudi na INmusic dolazi iz Velike Britanije, Slovenije, Italije, Irske, Austrije, Njemačke, Bugarske, Rumunjske, Mađarske, Poljske. Ove godine imaju snažan rast prodaje ulaznica u Srbiji. Organizatori pojašnjavaju kako INmusic cijele godine promovira Zagreb kao destinaciju.

“Stvaranje međunarodno relevantnog programa najbolja je promocija Zagreba i Hrvatske. INmusic je izvorno zagrebački i hrvatski brend, te je gradnja i etabliranje INmusica kao međunarodno relevantnog brenda koji je već niz godina od najuglednijih svjetskih medija uvršten među najbolje festivala na svijetu, veliki doprinos promociji Zagreba i Hrvatske kao sredine u kojoj se mogu stvarati veliki i značajni projekti”, ističu dalje. Procjena je da će festival Zagrebu donijeti više od 80 tisuća noćenja, a uz prosječnu dnevnu potrošnju od najmanje 100 eura po osobi može se govoriti o 8 milijuna eura prihoda za Zagreb. Usto, festival angažira niz domaćih tvrtki koje uz INmusic vezuju svoje najznačajnije godišnje prihode, a festival je postao i marketinška platforma za velike kompanije poput OTP banke i Ine, kao i platforma za afirmaciju novih tvrtki kao što je pivovara Crafter’s.

100 eura dnevno troše gosti festivala u zagrebu i na jadranu

Novi imidž antičke pule

Pula je primjer destinacije čiju su reputaciju gotovo u potpunosti transformirali glazbeni festivali koje je u uspavani grad doveo Vedran Meniga i ekipa Pozitivnog ritma, što samostalno ili u suradnji s partnerima. Muzika je oživjela tvrđavu Punta Crhisto, Arenu, tunele Zerostrasse, pulske ulice, kafiće i plaže.

Vodeći festivali u Puli, Seasplash, Outlook i Dimensions održavaju se od lipnja do rujna. Lokacija tvrđave Punta Christo privlači više od 35 tisuća ljudi iz cijeloga svijeta, kako festivalske publike, tako i velikih međunarodnih i regionalnih glazbenih imena. Izuzev festivalskih dana, lokacija je otvorena svakodnevno, od travnja do listopada, uz kulturne, klupske i edukacijske programe koji se odvijaju u ljetnom Seasplash Summer Clubu. ​Seasplash festival posjeti oko tri tisuće ljudi iz svijeta. Radi se o jednom od najdugovječnijih hrvatskih festivala i idealno je mjesto za sve ljude dobre volje i sa željom za odličnim i opuštenim ljetnim provodom, tik uz more. Dimensions i Outlook traju ukupno 14 dana u Puli, a u tom razdoblju kroz lokaciju prođe više od 25 tisuća posjetitelja i glazbenika. Oba događanja kreću s velikim koncertima u pulskoj Areni, koja je dosad ugostila imena poput Grace Jones, Lauryn Hill, Massive Attacka. Dimensions festival se danas može pohvaliti da je u sedam godina trajanja postao ultimativni cilj za pronicljive ljubitelje glazbe širom svijeta, zbog lokacija, lineupa, iznmnih tehničkih specifikacija zvučnih sustava od bilo kojeg drugog festivala te veličine. Festival danas posjeti oko 6000 ljudi iz cijelog svijeta (Velika Britanija, Francuska, Njemačka, Irska, zemlje regije…), uz još toliko na otvorenju u Areni.

Počevši 2008. godine kao mali festival sa samo 600 posjetitelja, Outlook je postao vodeći festival bass glazbe i soundsystem kulture u Europi, s 12 tisuća posjetitelja uz još oko 7 tisuća u Areni.

Dio gostiju pulskih festivala odsjeda u kampu Brioni Sunny Camping koji postaje festivalski kamp, a ostatak u privatnom smještaju, hotelima, hostelima u Štinjanu, Fažani, Valbandonu i Puli i okolici. “Za vrijeme festivala ostvari se više od 100 tisuća noćenja. Gosti u prosjeku ostaju 5 do 7 dana i ne računajući trošak ulaznice, smještaja i prijevoza, dnevno potroše oko 100 eura. Uz to festivali produžuju turističku sezonu jer se održavaju krajem kolovoza i početkom rujna”, ističu organizatori ovih festivala koje posjeti više od 450 inozemnih i domaćih novinara, uz promociju tijekom cijele godine.

Crna ovca otvara sezonu na Krku Crna ovca, festival janjetine, individualizma, kreativnosti, otočne baštine, popularne kulture i sporta u Bašku ove godine ponovno dovodi nove programe, izvođače, govornike i velik broj posjetitelja željnih gastronomskih delicija od janjetine i besplatnog programa koji će trajati od ranih poslijepodnevnih sati u petak 18. svibnja, do nedjelje, 20. svibnja. Festival Crna ovca realizira agencijski tim Studija Conex, uz podršku domaćina Općine Baška, Turističke zajednice općine Baška i glavnog sponzora, turističke kompanije Valamar Riviera. Festival angažira cijelu lokalnu zajednicu, a gosti se već zimi raspituju kad će sljedeće izdanje. “Iako se rezultati su turizmu često iskazuju kvantitativno ostvarenim noćenjima, Crna ovca kao zaokružena manifestacija, koji kombinira kulturu, glazbu, zabavu, gastronomiju te sportske outdoor aktivnosti poput biciklizma, trekinga i trail trčanja, važna je za jačanje ponude Baške kao atraktivnog odredišta u predsezoni i postsezoni. Time se odlično uklapa u našu viziju Baške kao mjesta koje cijelu godinu nudi dobro osmišljene sadržaje za različite kategorije turista”, pojašnjava Ivana Kovačić, direktorica Turističke zajednice Općine Baška.

U umagu rast posjeta 220 posto

Dok pulski Outlook festival zatvara glazbenu sezonu u Istri, ove godine drugi put otvara je Sea Star u Umagu, festival novosadskog Exita čije je prvo izdanje hrvatskom gospodarstvu pridonijelo s više od 60 milijuna kuna.

“Novi festival u organizaciji Exita od prve objave do konačnog otvaranja, zbog izuzetnog interesa čak trostruko je uvećao početni kapacitet i duplirao broj festivalskih zona u umaškom resortu Stella Maris, dok su prema službenim podacima Turističke zajednice Grada Umaga, svi smještajni kapaciteti u gradu i okolnim mjestima, bili popunjeni. Prema podacima TZG Umag, u odnosu na predfestivalski vikend u Umagu i okolici, zabilježen je rast posjete od čak 220 posto! Festival je lani posjetilo više od 50.000 fanova. Svaki od ovih posjetitelja prosječno je potrošio 292 eura tijekom trajanja festivala”, ističu organizatori. Velike su šanse da Sea Star izraste u jedan od najznačajnijih glazbenih festivala Mediterana i jedan od najznačajnijih brendova Umaga, Istre, ali i cijele regije, smatra direktor i osnivač EXIT festivala Dušan Kovačević.

Ultra splitu nosi ogromnu promociju

‘The world’s premier destination music festival’, riječi su uz koje svakog ljeta u svijet otputuju brojne slike Splita, Brača, Hvara i Visa. Uz sve svoje izazove, od promjene promotora do spektakularnih cijena smještaja koje su nabijali ambiciozni lokalci, Ultra Europe je Splitu i dalmatinskim otocima donio svjetsku prepoznatljivost.

“Ponosni smo jer je u samo pet godina festival prepoznat kao jedinstveno glazbeno ali i destinacijsko iskustvo, a kada na to dodamo podatak da posjetitelji stižu iz više od 140 zemalja svijeta, da imamo više od milijun pratitelja na našim društvenim kanalima, više od 350 akreditiranih domaćih i međunarodnih predstavnika medija, te da interes za festivalom iz godinu u godinu raste sve više, riječ je o zaista nemjerljivoj promociji naše zemlje”, ističe Joe Bašić, direktor tvrtke MPG Live koja je lani uspjela produžiti licencu za Ultra Europe, festival s budžetom od oko 10 milijuna eura.

Ove godine u sedam dana trajanja festivala u Splitu, Braču, Hvaru i Visu očekuju oko 160 tisuća ljudi, odsjedaju u hotelima i apartmanima od Šibenika, Sinja do Makarske. Lani je zabilježeno više od 210.000 noćenja, a najveći broj posjetitelja dolazi iz Španjolske, Velike Britanije, SAD-a, Australije, Poljske, Slovenije, Kanade i Brazila.