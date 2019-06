Tim Cook je otkrio kako ga je Steve Jobs uvjerio da se pridruži gotovo bankrotiranom Appleu

Foto: Christoph Dernbach/DPA/PIXSELL

Cook je podijelio i tajnu suočavanja sa kritičarima, refren koji je ostao s njim sve ove godine: "Mi ne gradimo spomenike trolovima.", priču je za Inc. donio Scott Mautz, motivacijski govornik i autor djela 'Find the Fire' i 'Make It Matter'.

U tom istom govoru zakopana je priča o Steveu Jobsu, kako je natjerao Cooka da napusti sada već izumrli (ali u to vrijeme cvjetajući) posao kod proizvođača računala Compaq - kako bi se pridružio Appleu koji je u to vrijeme bio pred bankrotom.

Evo priče, kako ju je ispričao Cook:

"Steve Jobs me je 1998. godine uvjerio da ostavim Compaq kako bi se pridružio tvrtki koja je bila na rubu bankrota. Proizvodili su računala. Ali u tom trenutku ljudi nisu bili zainteresirani za kupnju.

Steve je imao plan da to promijeni, a ja sam htio biti dio toga. Nije se radilo samo o i-Macu ili i-Podu ili svemu što je uslijedilo.

On je govorio o vrijednostima koje su donijele ove izume u život: ideja da stavljanje snažnih alata u ruke svakodnevnih ljudi pomaže u oslobađanju kreativnosti i pomiče čovječanstvo naprijed; da možemo graditi stvari koje nam pomažu zamisliti bolji svijet, a onda ga ostvariti.".

Tim Cook bio je privučen snagom oslobađanja kreativnosti. Ta jedinstvena, neizmjerno snažna misao privukla ga je iz udobnosti u kaos.

Kao lideri, svi bismo trebali biti s time jednako privučeni. Evo nekoliko načina za oslobađanje kreativnosti u sebi i u svojim kolegama:

Pronađite dobro artikulirani, hitan problem koji treba riješiti

Ništa ne oslobađa kreativnost kao motivacija za rješavanje važnog problema. Biti inspiriran za rješavanje tog problema samo je pola bitke. Također vam je potrebna fokusirana definicija problema.

Mautz je proveo mnogo godina u oglašavanju. Najbolji kreativni rad je uvijek vidio kada je svojim kreativnim kolegama pružio jasne, usredotočene napomene koje su jasno opisivale probleme koje treba riješiti. Zvuči kontraintuitivno, ali to je istina: čvrsti parametri daju slobodu.

Naime, daju vam slobodu fokusiranja. Nećete biti ometani popisom stvari koje treba riješiti i izvedbom zbog multitaskinga.

Potražite odskočne daske

Odskočna daska je potraga za pronalaženjem stvari koje funkcioniraju, ali bi se definitivno mogle poboljšati - i pronalaženje načina da ih učinimo boljima.

Pogledajte web-stranicu svoje tvrtke novim očima i prilagodite ju još više korisniku. Krenite kritički pogledati pakiranje svog proizvoda i pronađite načine da ga lakše otvorite ili više na njemu informirate.

Ključno je preispitati status quo i stalno se pitati koji su mikro-problemi čije bi rješenje dovelo do inkrementalnog napretka, nasuprot makro-problemima čije bi rješenje dovelo do veleprodajne promjene (i jedni i drugi su vrijedni truda i otključavanja kreativnosti).

Uzmite pauzu za eksperimentiranje

U knjizi "Find the Fire", holivudski redatelj i pisac John Montgomery razgovarao je s autorom o kreativnom procesu:

"U Hollywoodu, previše pisaca provodi besmislene sate u ‘sobi za pisanje’, tražeći unutarnju inspiraciju, kada se kreativnost nalazi u svijetu oko njih. Njihov pristup je jako vezan za istovjetnost.".

Oslanjajući se na iskustvo oglašavanja, autor kaže da oglasne agencije često rade najbolje kada ne rade na tipičan način, kada sudjeluju u emisijama, koncertima ili lutaju kroz zoološki vrt.

Todd Henry, autor knjige The Accidental Creative, mu je rekao: "Skloni smo raditi u masivnoj eho-komori."

Dakle, iziđite i iskusite stvari kako biste privukli kreativnost.

Ponovno se povežite s onima koji kupuju i koriste ono što prodajete

Autor Mautz je proveo mnogo godina u odjelu inovacija u tvrtki Procter & Gamble. Najbolje ideje za nove proizvode i marketing došle su mu nakon vremena provedenog s ljudima koji su kupovali ili koristili ono što je pokušavao prodavati.

“Ponekad bih samo sjedio s kupcima ili korisnicima u njihovim domovima - ne tražeći ništa posebno, samo sam govorio o određenoj kategoriji proizvoda. Razgovarali bismo o tome kako su ga koristili. Razgovarali bismo o tome kako se uklapa u njihove živote”, prisjetio se.

Motivacija onih koji kupuju ono što prodajete može biti drugačija od onih koji koriste ono što prodajete. Žena bi mogla kupiti dezodorans jer se sviđa njenom suprugu - i zato što uvijek ima kupon za njega. Njezin muž bi ga mogao koristiti jer se zbog toga osjeća sportski i atletski.

Različite motivacije otvaraju različite puteve kreativnosti.

Nemojte govoriti o izgradnji, izgradite

Autor je vidio te riječi na plakatu na Facebookovom kampusu u Menlo Parku u Kaliforniji. Radi se o prihvaćanju novog mentaliteta.

Imate ideju i niste sigurni da će uspjeti? Izradite verziju, testirajte je i ponovite. Ponekad, da bi se kreativnost odvijala, morate je samo pokrenuti.

Tim Cook pridružio se rizičnom prijedlogu na temelju obećanja otključavanja kreativnosti. Nemojte riskirati da ne otključate svoju, poručio je Mautz.