Po inspiraciju za uređenje svog doma, kafića ili hotela dođite na zagrebačku Ambientu

Kupili ste novi stan ili kuću ili pak samo želite preurediti dom u kojem trenutačno stanujete jer su vam dosadile kombinacije boja, ali i namještaj koji imate godinama?

No muči vas to što nemate pojma otkud početi s uređenjem? Nedostaje vam ideja i voljeli biste kupiti komad dobrog dizajnerskog namještaja, ali ne baratate baš s trendovima u uređenju koji su trenutačno “in”. Najbolje ideje za uređenje doma ove godine zasigurno možete pronaći na Zagrebačkom Velesajmu u konceptualnoj redizajniranoj Ambienti, gdje ćete trendove u uređenju doma moći vidjeti od 9. do 13. listopada 2019. godine.

HRVATSKI DIZAJN JE UVIJEK IN

Dizajneri interijera ove godine furaju rustikalni stil i puno drvenih detalja, pletiva i mekih tkanina kako bi se naglasila toplina i udobnost doma, tako da, ako krenete u tom smjeru, zasigurno nećete pogriješiti.

Oblaganje zidova drvenim daskama vrlo je tražen dekor koji se uklapa u rustikalni dom, a središnje mjesto svakog doma su blagovaonica i dnevna soba. Posebnu pažnju svi posvećujemo odabiru sofa ili kutnih garnitura, ovisno o željama. Koji trendovi prevladavaju u uređenju doma, doznajte u Ambijentinoj Design zoni u kojoj će, između ostalih, izlagati i hrvatski brand Prostoria. Nakon izlaganja na međunarodnim sajmovima diljem Europe, na Zagrebačkom Velesajmu spremaju veliku garažnu rasprodaju u paviljonu 10a, gdje će izložiti proizvode iz prvih serija gotovo svih kolekcija, s popustima od dvadeset do čak osamdeset posto. No Prostoria će u paviljonu 5 izložiti i novitete predstavljene u Milanu, a u tom ćete paviljonu prvi put moći pogledati i izbor lijepih i kvalitetnih tkanina za vaš namještaj Prostorijina branda Štof.

ZAŠTO BOND NE VOZI VOLVO?

Ako ste zadovoljni uređenjem vašeg doma, a jedino što vam nedostaje je malo osvježenja u prostoru, možete se odlučiti za zidne naljepnice. Affirmation Boutique nudi različite ilustracije za vaše zidove, cvjetni ukrasi jedni su od najtraženijih, a njihov zaštitni znak zasigurno su božuri. Unikatne i maštovite detalje kojima možete urediti dom razgledajte na Art Fairu, a tu će biti organizirano i mnogo zanimljivih događanja kao što je aukcija Konture, koja će biti organizirana 12. listopada u 13 sati, kad započinje prvi dio aukcije, te u 17 sati kad je predviđen drugi dio. Na izložbi od 300-tinjak djela bit će zastupljeni klasici hrvatske suvremene umjetnosti poput Ivana Kožarića, Julija Knifera ili Mladena Stilinovića, neki od najznačajnijih predstavnika hrvatske konceptualne umjetnosti Ivo Gattin, Braco Dimitrijević, Boris Demur, Željko Kipke, Zlatko Kopljar, Antun Maračić, do najznačajnijih predstavnika mlađe generacije suvremene hrvatske umjetnosti Kristijana Kožula, Marka Tadića, Ivana Fijolića... Jedan od zanimljivijih performansa svakako je izgradnja suhozida, a moći ćete vidjeti i kako se tokare kipovi, te doznati “Zašto James Bond ne vozi Volvo”.

Ambienta je za posjetitelje pripremila i nagradnu igru, a izvlačenje dobitnika planirano je svakog dana, od 9. do 13. listopada, u 18 sati u Auli, između paviljona 10A i 11A.

Ako ste u potrazi za zanimljivim i unikatnim komadima namještaja, na Ambienti će biti izloženi i unikatni stolovi klasičnog, kao i modernog dizajna, standardnih dimenzija ili po vašoj mjeri, a hrvatski dizajn stolova predstavit će tvrtka Arboline koji, uz vrlo zanimljive blagovaonske i stolove za dnevnu sobu, nudi i sobna vrata.

Već dugo razmišljate o ugradnji podnog grijanja, ali vam trebaju korisni i praktični savjeti u vezi ugradnje? I to možete pronaći na ovogodišnjoj Ambijenti na kojoj će izlagati i Variotherm. Ambienta i ove godine ostvaruje kvalitativan rast u izlagačkom i stručno-popratnom segmentu. U čak deset paviljona Zagrebačkog velesajma, Ambienta će biti predstavljena kroz tematske cjeline:

AMBIENTA - sve vrste namještaja, za unutrašnje i vanjsko uređenje, repromaterijali, strojevi za drvnu industriju

DESIGN ZONA – noviteti u industriji namještaja te novi trendovi uređenja interijera

GRAĐENJE I OPREMANJE – građevinarstvo, parketi, vrata, prozori

TRANS BAU - sajam transporta, građevinskih strojeva i zaštitne opreme

HORECA - ugostiteljska oprema namijenjena hotelima i restoranima

ART FAIR ZAGREB - najveći sajam umjetnina

