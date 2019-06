Pet zemalja u kojima ćete na godišnjem odmoru potrošiti manje od 200 kuna na dan

FOTO: GettyImages

Savjete blogera Nomadic Matta svaki mjesec prati milijun ljudi kako bi putovali jednostavnije, jeftinije, duže i bolje. Matt je odustao od uredskog posla da bi istraživao svijet, pisao i fotografirao, na što ga je potaknulo putovanje na Tajland prije 14 godina. Jedan od prvih tekstova kojima je osvojio publiku bavio se temom: Kako putovati svijetom i potrošiti oko 300 kuna na dan, a uslijedio je i nastavak – 5 zemalja u kojima ćete potrošiti manje od 200 kuna. Među njegovim su najdražim destinacijama Tajland, Bali, Grčka, Srednja Amerika i Budimpešta. Na popisu nisu Kina, Indija, Kambodža ili Južna Amerika jer ih još uvijek nije posjetio, pa iako su jeftine, nisu na listi, piše Punkufer.hr.

Tajland

Bez obzira na to što je popularna turistička destinacija, Tajland je ostao relativno povoljan. Izbjegnete li smještaj na najpopularnijim otocima, moći ćete najnormalnije živjeti na dnevnom budžetu od 125 do 200 kuna. Za jednostavnu sobu valja izdvojiti od 40 do 65 kuna, a najesti se možete za 30. Pića su nešto skuplja, ali za 15 kuna nećete ostati žedni. Umjesto taksija odaberite jeftiniji javni prijevoz.

Bali

Još jeftiniji od Tajlanda je Bali. Na jugu, osobito oko Kute, naći ćete više soba po cijeni od 5 tisuća kuna nego na brojnim drugim mjestima na zemlji, ali lako se mogu pronaći i one za manje od 60 kuna. Iako su letovi dugački i skupi, jednom kad stignete na Bali, sve je jeftino. Većina lokalnih jela stoji manje od 15 kuna, a "zapadnjačka" se mogu pronaći za dvostruko veću cijenu. Aktivnosti poput ronjenja pronaći ćete za pedesetak kuna. Želite li proći još jeftinije, krenite s juga u unutrašnjost.

Grčka

Želite li proći jeftino u Grčkoj, zaobiđite Mykonos u širokom luku, a posjetite li je u predsezoni, prepolovit ćete troškove. Skromnija soba može se bukirati za manje od 100 kuna. Putovanje u rujnu također je dobra ideja jer je more toplo, dani sunčani, a noći nešto svježije. Na prijevozu možete uštedjeti pomoću BlaBlaCara, aplikacije za dijeljenje prijevoza, ili ako unajmite motor. Gyros ćete platiti manje od 20 kuna, a janjetinu oko 60.

Središnja Amerika

Osim Belizea, Kostarike i Paname, Srednja Amerika poprilično je jeftina i trebat će vam manje od 200 kuna po danu. El Salvador, Honduras, Nikaragva i Gvatemala imaju povoljan smještaj, pa ćete lako naći smještaj za manje od 60 kuna, ručak do 20 kuna te pivo do 7 kuna.

Budimpešta

Budimpešta nudi pregršt mogućnosti za zabavu i razgledavanje, a smještaj u hostelu možete pronaći za 50 kuna. Privatni je smještaj dvostruko skuplji. Tražite li povoljnu varijantu za ručak, posjetite tržnicu, a navečer utažite glad u slasnom kebabu (13 kuna) ili sendviču. Desetak kuna stoje vožnje autobusom ili vlakom.