Medijski mogul koji je lansirao Kardashianke ima novi projekt u Hrvatskoj

Foto: John Pavlish

U Zagrebu ovih dana boravi Larry Namer, američki medijski mogul, osnivač i vlasnik E! Entertainment Televisiona, jednog od najpoznatijih TV kanala na svijetu, na kojem se od 2007. emitira reality show Keeping Up with the Kardashians. Povod za dolazak bio je dokumentarni serijal Explore the World čija se epizoda snimala nedavno u Zagrebu.

U pitanju je ciklusu dokumentarnih serija od dvanaest epizoda, koje bi gledateljima kineskih televizijskih kuća Youku i Mango TV, koje broje više od 700 milijuna pretplatnika, između ostalih pomno odabranih svjetskih destinacija, trebao predstaviti Zagreb.

Sam Namer, koji već godinama producira različite TV projekte za kinesko tržište, pogotovo one namijenjene mlađoj, imućnijoj populaciji koja puno putuje, istaknuo je kako samo ove godine čak 110 milijuna Kineza kreće na put do raznih svjetskih destinacija, a Zagreb nudi baš sve što bi mlade i bogate Kineze moglo zanimati -susretljive ljude, povijesne ljepote i značaj, kulturu i dugu tradiciju,.

Osim toga, paralelno će snimati i dokumentarac o Hrvatskoj, što će biti sjajna promocija naše zemlje općenito. Namer koj je u show business više od pedeset godina i čije se bogatstvo danas procjenjuje na gotovo četiri milijarde dolara, upoznao je Zagreb i otkrio omiljene zagrebačke lokacije kojima ga je provela domaća modna dizajerica Aleksandra Dojčinović.