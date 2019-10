FOTO: Najveća dražba suvremene umjetnosti u samostalnoj Hrvatskoj

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na dražbi se nudilo 286 umjetnina iz zbirke jednog od najpoznatijih domaćih kolekcionara, poduzetnika i vlasnika Laube Tomislava Klička, navodi dnevnik.

Među njima krila su se djela čak 71 umjetnika, a bilo je tu imena poput Picelja, Richtera, Knifera, Hermana, Petlevskog, Bakića, Kožula, Fijolića, Vekića i drugih, koja su u znatnoj mjeri obilježila prva desetljeća 21. stoljeća na terenu hrvatske likovne scene.

Na početku ove aukcije koja je prozvana i stečajnom, jer ju je Kličko morao organizirati s obzirom na to da se njegova tvrtka Filip Trade koju je osnovao još 1991. godine, a koja je uvozila i distribuirala sve – od zubne paste do pelena, našla u stečaju, skupilo se četrdesetak zainteresiranih ljubitelja umjetnina zainteresiranih za kupnju.

Na početku je djelovalo kao da su ti isti kupci poprilično nezainteresirani ili kao da su sva "zanimljivija" djela povučena iz prodaje jer su već ranije bila kupljena.

"Stečajni upravitelj u prvom je koraku prodavao umjetnine po procijenjenim vrijednostima, i to tako da ih je nudio putem javnih oglasa. To i nije baš uobičajena praksa, tj. nije uobičajeno da se stečajni postupak vodi u ovakvom obliku javne aukcije, ali to je zapravo i poželjan oblik jer tako stečajni upravitelj dobije realan uvid u interes na tržištu, a i za pojedine radove dobio je iznose koji su bili znatno viši od procijenjenih", objasnio je za Večernji list direktor Aukcijske kuće Kontura Zdravko Mihočinec.

Najskuplja prodana umjetnina bili su "Suveniri" Marka Tadića, koji su postigli cijenu od 68.250 kuna, a procijenjena im je vrijednost bila 15.000 kuna. Ukupna vrijednost prodanih umjetnina, njih 34, iznosila je oko 290 tisuća kuna, donosi Večernji list.