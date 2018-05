Prošlo je nacrnje razdoblje: U prva tri mjeseca 2018. zaposlilo se 40.425 ljudi

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Broj nezaposlenih se smanjio u odnosu na najcrnja razdoblja gdje je premašivao 300.000. Danas je prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje nezaposleno oko 163.000 ljudi.

"Broj nezaposlenih smanjio se s 285.906 u 2015. na 241.860 u 2016. godini, što je smanjenje od 15,4%, a u 2017. na 193.967 što je smanjenje za 19,8%. Istovremeno bilježimo porast potražnje za radnicima. Mjere aktivne politike zapošljavanja koje smo redefinirali i smanjili na 9 jednostavnih mjera, dale su doprinos smanjenju broja nezaposlenih. Kroz paket 'Od mjere do karijere' čija je vrijednost ove godine 1,6 milijardi kuna, lani smo uključili oko 65.000 nezaposlenih, a ove godine pristupili smo proaktivno i potičemo nezaposlene, ali i poslodavce da se uključe.

Fokusirani smo na mjere koje potiču trajno zapošljavanje u privatnom sektoru. Posebno bih istaknuo mjeru za samozapošljavanje čiji su iznosi u 2018. povećani s 35.000 kn na 55.000 kn kojom pomažemo mladima da pokrenu posao, stvore dodatnu vrijednost i u konačnici zaposle druge osobe, kaže za 24 sata ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.

U prva tri mjeseca 2018., kaže, zaposlilo se 40.425 ljudi

Na pitanje ima HZZ podatke o broju ljudi koji su se odjavljivali s burze zbog odlaska na rad u inozemstvo, odgovara: "Ulaskom u EU od 2013. do 2016. evidentirano je povećanje zapošljavanja osoba iz evidencije Zavoda u inozemstvu. No u 2017. bilježimo pad i to za 16,2%, a u prva 3 mjeseca 2018. također je evidentirano smanjenje za 14,4%."