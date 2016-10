Počinje li novi val jačanja američkog dolara?

Foto: Thinkstock

Od početka mjeseca američki dolar je u odnosu na euro i hrvatsku kunu ojačao više od 3%. U trenutku pisanja analize tečaj EUR/USD na platformama Admiral Marketsa iznosi 1.0889, što je vrlo blizu najjače razine ove godine.

Nekoliko je razloga za ovakvo kretanje tečaja:

Najvažniji razlog je mišljenje investitora na valutnom tržištu o gospodarskoj i monetarnoj situaciji u SAD-u. Gospodarski pokazatelji se i dalje postepeno popravljaju te se bliži trenutak u kojem će američka centralna banka ponovno podići kamatne stope. Većina investitora smatra da će do toga doći u prosincu te već sada kupuje dolar s ciljem ostvarivanja profita na očekivanom jačanju američke valute.

Situacija u ostalim razvijenim gospodarstvima također pogoduje jačanju dolara.

Na konferenciji za medije, održanoj nakon posljednjeg sastanka čelnika Europske centralne banke, Mario Draghi, predsjednik Vijeća guvernera banke, komentirao je završetak programa ubrizgavanja 80 milijardi eura mjesečno u financijski sustav koji bi trebao trajati do početka 2017. godine. Izjavio je da program vjerojatno neće biti zaustavljen preko noći, nego da će doći do postepenog smanjivanja iznosa kako ne bi došlo do šoka na financijskim tržištima. Investitori su ovu vijest protumačili kao naznaku da će u financijski sustav biti ubrizgano nekoliko stotina milijardi eura više nego se do sad očekivalo. To znači da da će kamatne stope još neko vrijeme biti ekstremno niske što će produžiti period u kojem se kapital ne isplati držati u eurima. Odmah je došlo do prebacivanja kapitala u ostale valute, a ponajviše američki dolar koji je počeo jačati.

Nakon nedavnog naglog slabljenja britanske funte, mnogi investitori strahuju od dodatnog slabljenja te prodaju ovu valutu i kapital također prebacuju u dolar.

Kada je u pitanju japanski jen, najizgledniji smjer kretanja tečaja u odnosu na američki dolar još je jasniji. Visokopozicionirani djelatnici japanske centralne banke ponovno otvoreno govore da je jen prejak i da šteti japanskom izvozu, te da bi bilo dobro da oslabi. Sudeći po aktivnostima japanske centralne banke u posljednjjih desetak godina, ukoliko jen uskoro ne počne slabiti, postoji mogućnost da će centralna banka intervenirati i namjerno ga oslabiti u odnosu na dolar, koji će pri tome jačati.

Centralna banka Novog Zelanda također je nedavno otvoreno poručila da je novozelandski dolar prejak zbog ostjetno viših kamatnih stopa nego su u ostalim razvijenim gospodarstvima. To može značiti da će uskoro poduzeti mjere kojima će potaknuti prodaju ove valute. Ukoliko do toga dođe, valuta koja bi mogla biti najinteresantnija onima koji prodaju novozelandski dolar ponovno bi mogao biti američki dolar, budući da je gospodarstvo SAD-a jedno od rijetkih u kojem kamatne stope rastu.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da se u trentnoj situaciji može očekivati jačanje američkog dolara. Do kraja godine dolar bi mogao u prosjeku ojačati dodatnih nekoliko posto u odnosu na većinu ostalih valuta.