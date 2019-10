Ostvarili premijski prihod od 66 milijardi eura, prisutni su u 50 zemalja

Foto: Ivo Čagalj / Pixsell

Grupacija Generali najviše je rangirani osiguravatelj na listi The World's Best Regarded Companies po izboru Forbesa na 61. mjestu od 250 kompanija s najboljom reputacijom. Listu predvodi Visa, slijede Ferrari, Infosys, Netflix, PayPal, Microsoft, Walt Disney, Toyota Motor, Mastercard te američki Costco.



Rang ljestvicu Forbes je razvio u suradnji s tvrtkom Statista, jednom od najvećih svjetskih platformi za tržišne i potrošačke analize. Od 2000 najvećih svjetskih kompanija izlistanih na burzama s Forbesove liste Global 2000 izbor je sužen na njih 250 rangiranih prema percepciji pouzdanosti i poštenja, društvenom angažmanu te kako se oni percipiraju kao poslodavci, a njihovi proizvodi po snazi i uslugama.



Generali je osnovan 1831., prošle godine ostvario je premijski prihod od 66 milijardi eura, a prisutan je u 50 zemalja. U Hrvatskoj je Generali peti po veličini osiguravatelj sa 7,5 posto tržišnog kolača, a do kraja rujna 2019. uprihodio je 611,7 milijuna kuna premije.