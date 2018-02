Može li teorija dolarovog smiješka objasniti čudno kretanje tečaja USD?

Foto: press

U srijedu je na Forex valutnom tržištu došlo do neuobičajenog kretanja tečaja američkog dolara. Izašla je vijest da je stopa inflacije u SAD-u u siječnju iznosila 2,1% na godišnjoj razini, što je osjetno iznad 1,9%, koliko je očekivala većina sudionika na valutnom tržištu.

Tradicionalno, u takvim situacijama valuta jača jer banke, investitori i špekulanti na tržištu odmah počnu kupovati tu valutu u očekivanju rasta kamatnih stopa i više isplativosti oročene štednje ili ulaganje u obveznice. Naime, glavni zadatak svake centralne banke je držati inflaciju pod kontrolom, a glavno oružje protiv visoke inflacije su kamatne stope. Kad su kamatne stope visoke, građani, tvrtke i država se zadužuju manje stoga potrošnja raste nižim stopama nego kad su kamatne stope niske. Niži rast potrošnje dovodi do nižih stopa stopa inflacije.

Trenutno, većina centralnih banaka razvijenih država želi stopu inflacije od približno 2%, pa je podatak objavljen u srijedu znak da bi američke Federalne rezerve mogle uskoro ponovno dizati kamatne stope. To je trebalo dovesti do jačanja dolara u odnosu na euro, kunu i ostale valute, no dogodilo se suprotno. Nakon početnog jačanja od 0.5%, dolar je u odnosu na euro oslabio u iduća dva dana oslabio 2%. U trenutnu pisanja analize, na platformama Admiral Marketsa, tečaj EUR/USD iznosi 1.2410, što znači da je USD u posljednjih godinu dana oslabio 17%.

Kako objasniti ovakvu čudnu reakciju na Forex tržištu?

Stephen Jen, valutni strateg i ekonomist koji je radio za američku banku Morgan Stanley izradio je teoriju dolarovog smiješka „Dollar Smile Theory“, koja nudi racionalno objašnjenje spomenutog fenomena. Po toj teoriji tečaj dolara se kreće drugačije od ostalih valuta zbog statusa američke valute kao svjetske rezervne valute i sigurnog utočišta u nesigurnim vremenima. Tri su scenarija krtanja tečaja:

Scenarij 1: Dolar jača kad je svjetsko gospodarstvo u problemima, npr. u vrijeme recesija ili političkih napetosti. Razlog je prebacivanje kapitala na sigurno, jer je manja šansa da će SAD bankrotirati nego neka od zemalja u razvoju.

Scenarij 2: Dolar slabi kad je gospodarski rast u SAD-u slab ili umjeren. U ovom scenariju kamatne stope u SAD-u su niske, a zbog želje za višim prinosom na kapital, investitori prodaju dolare i kupuju valute ostalih zemljama u kojima žele ostvariti viši prinos.

Scenarij 3: Dolar jača zbog odličnog stanja u američkom gospodarstvu. Visok gospodarski rast i niska stopa inflacije dovode do visoke inflacije i visokih kamatnih stopa. Zbog visokih prinosa na štednju i obveznice, investitori prebacuju kapital iz ostalih valuta i zemalja u SAD i pri tome masovno kupuju USD, što dovodi do jačanja ove valute.

Trenutno smo u situaciji u kojoj je gospodarska situacija u SAD-u odlična. To dovodi do rasta stope inflacije i kamatnih stopa, ali dolar ipak slabi. Analitičari Admiral Marketsa smatraju da teorija dolarovog smiješka i dalje može poslužiti za objašnjenje situacije, ali je potrebno ubaciti još jednu varijablu –kamatne stope u ostalim gospodarstvima, a u njima se situacija također popravlja. Naime, za vrijeme velike financijske krize, ogromna količina kapitala se slijevala u SAD u potrazi za sigurnošću. Sad kad je kriza definitivno završila u svim dijelovima svijeta, kapital se vraća. Pri tome sudionici na Forex tržištu masovno prodaju dolare i kupuju ostale valute poput EUR, GBP, AUD itd. Budući da mnoge centrale banke tek najavljuju dizanje kamatnih stopa koje bi moglo trajati godinama, za očekivati je da će američki dolar još neko vrijeme slabiti. Značajnije jačanje se može očekivati tek na početku iduće recesije.

Za Admiral Markets:

Josip Kokanović, mag. oec.

Analitičar

Napomena: Gore navedene prognoze su isključivo mišljenje autora i nisu investicijski savjet. Svaka odluka o kupnji ili prodaji pojedinih financijskih instrumenata mora biti isključivo Vaša, a analize Admiral Marketsa iskoristite samo za informiranje i educiranje o financijskim tržištima.