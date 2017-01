May odlučno o Brexitu, funta odmah potonula

Ulagači čekaju strategiju Brexita premijerke Therese May/REUTERS

Nakon što je britanska premijerka Theresa May nedvosmisleno ponovila da će Brexit biti potpun, funta je prema dolaru zaronila na najniže razine od listopada prošle godine. May je Sky Newsu za vikend rekla da "ljudi često govore u terminima kao da izlazimo iz EU, no da želimo zadržati dijelove članstva. Mi odlazimo, mi izlazimo", prenosi FT. U trgovanju u Londonu funta je početkom tjedna pala 1,3 posto na 1,2122 dolara.

U usporedbi prema euru bila je 1,5 posto slabija na razini 0,8697 funti za euro čime se vratila na razine posljednji puta viđene početkom studenog. Ključno pitanje britanskog napuštanja Europske unije na koje ulagači u valute i tržišta žele znati odgovor jest kakva će biti otočka strategija. Premijerka May obvezala se započeti službene pregovore s EU do kraja ožujka.