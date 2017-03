Dionice ni višim kamatama ne gube na privlačnosti

Predsjednica središnje banke SAD-a Janet Yellen/REUTERS

Dobre vijesti opet su dobre vijesti, ako je suditi po reakciji dioničkih tržišta na očekivano novo podizanje kamatnih stopa američke središnje banke Fed. Nakon što je prošlotjedno izvješće o zaposlenosti pokazalo da su poslodavci u SAD-u otvorili dodatnih 235.000 radnih mjesta, gotovo je sigurno da će na ovotjednom zasjedanju koje počinje danas Fed dodatno podići kamatne stope za 0,25 postotnih bodova, u raspon od 0,75 do jedan posto.

0,25 posto povećat će se kamatna stopa, u rasponu od 0,75 do jedan posto

Jača i inflacija

Osim izvješća o zapošljavanju, povećanje kamata nagovještava i jačanje inflacije koja se polagano približava ciljanoj razini Feda od dva posto. "Sve to ide u prilog tezi da će Fed idućega tjedna povećati kamate", kaže Michael Hanson, strateg u tvrtki TD Securities. Bilo bi to prvo od tri povećanja koliko za ovu godinu prognoziraju u središnjoj banci. Iako su donedavno analitičari bili skeptični prema takvom ritmu podizanja, kretanja na tržištu terminskih ugovora na američkom novčanom tržištu pokazuje kako se tržište i Fed sada kreću u istom smjeru, piše Wall Street Journal. Prema podacima burzovnog operatera CME Group, terminski ugovori koji odražavaju tri ovogodišnja podizanja kamatnih stopa udvostručeni su tijekom posljednjih mjesec dana i trenutno drže udjel od 60 posto.

S&P 500 u plusu šest posto

S druge pak strane, terminski ugovori koji sugeriraju tek jedno podizanje kamatnih stopa sada sudjeluju sa svega 10 posto, nasuprot 36 posto početkom veljače. To je možda i najvažniji razlog zašto cijene dionica i dalje rastu, unatoč perspektivi viših kamata. Indeks S&P 500 za ovu je godinu u plusu šest posto, vrlo blizu rekordnih razina. No, dio objašnjenja zašto rizična imovina i dalje ne gubi na privlačnosti leži u činjenici da je novac i dalje vrlo jeftin. "Fed mora proći vrlo dug put od ultralabave monetarne politike do samo labave", kaže Jason Trennert, predsjednik Strategas Research Partnersa.