Britanska funta na najnižoj razini od 2009. godine. Zašto?

Britanska funta već mjesecima neprestano slabi. Od travnja je u odnosu na euro, ali i hrvatsku kunu, izgubila preko 10% vrijednosti. U trenutku pisanja analize, tečaj EUR/GBP na platformama Admiral Marketsa iznosi 0.9250, što je najslabija razina funte u posljednjih osam godina.

Koji su razlozi slabljenja?

Glavni razlog slabljenja britanske valute je strah investitora na financijskim tržištima od negativnih posljedica Brexita. Naime, pregovori Ujedinjenog Kraljevstva s EU o uvjetima suradnje nakon napuštanja unije sporo napreduju pa postoji rizik od usporavanja rasta britanskog gospodarstva.

No, nisu samo vijesti iz Britanije uzrok trenutnog kretanja tečaja britanske funte u odnosu na euro. U istom trenutku kada stižu loše vijesti za funtu, pojavljuje se sve više dobrih vijesti za euro. Prije nekoliko dana predsjednik Vijeća guvernera Europske centralne banke, Mario Draghi, održao je govor o monetarnoj politici na tradicionalnom godišnjem okupljalištu centralnih bankara u američkom gradu Jackson Hole-u. Pri tome uopće nije izrazio zabrinutost po pitanju kretanja tečaja eura koji već mjesecima neprestano jača. Dio investitora na Forex tržištu je na temelju toga zaključio da ECB ne vidi problem u naglom jačanju europske valute, što može dovesti do nastavka jačanja ove valute.

Hoće li funta nastaviti slabiti?

Funta je u odnosu na euro trenutno na neopravdano niskoj razini. Stopa nezaposlenosti u Ujedinjenom Kraljevstvu je na najnižoj razini u posljednjih 40 godina, a stopa inflacije je najviša među razvijenim gospodarstvima. Uz to, novi val slabljenja funte će sigurno potaknuti rast izvoza i doprinijeti dodatnom rastu stope inflacije, jer za Britance su svi proizvodi i usluge iz ostatka Europe u posljednjih pet mjeseci poskupili 10%.

U takvoj situaciji, samo je pitanje vremena kad će britanska centralna banka početi dizati kamatne stope kako bi suzbila inflaciju. Guverner Bank of England je u zadnjem obraćanju javnosti u nekoliko navrata upozorio tržišta da će kamatne stope vjerojatno rasti prije i brže nego investitiori trenutno očekuju, no iz tko zna kojih razloga, funta je nastavila slabiti.

Analitičari Admiral Marketsa smatraju da je trenutno kretanje tečaja britanske valute anomalija koja neće dugo trajati. Špekulanti koji su zadnjih mjeseci masovno prodavali funtu su trenutno u profitu i samo je pitanje vremena kad će početi kapitalizirati dobit. Pri tome će nužno morati početi kupovati funtu što bi trebalo dovesti do njenog jačanja. Uz to, prije ili kasnije će kritična masa sudionika na tržištu početi kupovati funtu, što bi trebalo dovesti do dugotrajnijeg trenda jačanja britanske valute.