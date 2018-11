Uz ove savjete sve će biti lakše, zaboravit ćete stres, blagdanske gužve i živciranje

FOTO: GettyImages

Osvijetli se ;)

To sunce je zakon. Čim ga nema dva dana fali mi toliko da bi si ga najradije nacrtala na prozor. Samo da je tu. A tako je i većini ljudi koji trpe pad raspoloženje i energije u zimskom periodu. Ako ste skužili da ste jedan od tih svakako se povjerite svojem liječniku. Ukoliko vam i on potvrdi isto ili ne pronađe neki ozbiljniji poremećaj svakako razmislite o jednostavnoj dnevnoj rutini. Svaki dan oko podneva obavezno prošećite na otvorenom čak i ako je oblačno. Ukoliko niti to nije dovoljno nabavite se svjetlosnu lampu za terapiju koja će vas sigurno razveseliti.

Terapije svjetlom provode se ujutro i to u trajanju od 30 do 90 minuta. Svjetlo uvijek mora padati na oči kako bi kroz očni živac doprlo do mozga. Time potiče biokemijske procese koji povoljno utječu na raspoloženje. Ova terapije može se koristiti već od studenog sve do ožujka jer je redovitost najbitnija za njezinu učinkovitost.

Najmračnija tri mjeseca u godinu počinju sa studenim i traju do početka veljače. Najteže je u prosincu pa onda barem blagdanskim aktivnostima razvedrite nedostatak sunčevih zraka. Ukoliko osjećate simptome zimske depresije smirit će vas i činjenica da bi s početkom veljače oni trebali nestati. Kad to znate lakše je izdržati mračan i turoban period. Pomoći će i dovoljne količine sna, a kad to sve skupa zbrojite najpametnije je da dio godišnjeg odmora uvijek ostavite za blagdane. Tako ćete manje biti pod stresom, jednostavnije preživjeti zimsku depresiju i još se revitalizirati kako bi punom parom započeli 2019. Bolje ne može!

Bez kukanja!

Blagdani su pred vratima i svatko ih doživljava na svoj način. Prije nekoliko godina toliko me zaokupio posao da smo suprug i ja prije Badnjaka letili po benzinskim postajama jer smo zaboravili 90% kućanskih stvari koje su nam bile nužne. I znate što? Niti u jednom trenutku se nismo prestali smijati vlastitoj bedastoći. Sad bi bilo lakše obzirom da već u kioscima prodaju i zaleđenu ribu – ali tada smo skoro završili na konzervi skuše i juhi iz vrećice. Čak i to nije loše jer postoje oni kojima je i konzerva – gozba.

Zato ove godine ne dajte da vas uvuku u blagdansku gužvu. Obavite sve puno prije kako bi vrijeme, srce i pažnju odvojili za svoje najbliže. Dopustite sebi i koji dan godišnjeg i otiđite do rođaka ili roditelja koje niste posjećivali redovito. Ojačajte veze i razgovarajte jer je na kraju samo to bitno. Postavite neke nove tradicije s vašim partnerima ili djecom. Mi odlazimo na zajedničko blagdansko klizanje koje je postalo toliko zabavno da zaokupi cijeli dan priprema i realizacije. Na kraju shvatiš da je prošao dan, a nisi upalio kompjuter ili televizor. I bude ti drago i toplo oko srca.

I prestanite kukati. Neka ovi blagdani budu vaš veliki test da se prestanete žaliti. Krenite s običnih 48 sati i nastavite barem do punih tjedan dana. Vidjet ćete koliko je jednostavnije i lakše živjeti orijentirani na pozitivne emocije. Tajna Božića je u osjećaju. Topline, zajedništva, smisla i iskonske ljudskosti – vrijeme nikad nije bilo bolje da to ponovno osvijestite. Sretno Nam bilo ;)

Sedam za sreću

Sigurno u svojoj okolini imate barem jednu ženu koja vas fascinira svojim stavom, osobnošću i samouvjerenošću. Što je to drugačije u njenom ponašanju da čini takvu promjenu? Možemo li svjesno odreći se nekih loših navika kako bi postali samouvjereniji?

Postoji nekoliko prepoznatljivih trenutaka za sve osobe koje zrače sigurnošću i osobnim stavom. Nekoliko karakteristika lako možemo izdvojiti;