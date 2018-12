Ono o čemu se tijekom dana brinemo u 80 posto slučajeva nikada se neće dogoditi

FOTO: GettyImages

Posao može biti inspirativan dio naše svakodnevice. Bez obzira na globalnu krizu, ratove, epidemije i crnu kroniku – posao treba biti radost i užitak. Pogotovo kad postoji i mogućnost za napredovanjem. Iako to uvijek ovisi o puno različitih faktora nije loše razmisliti što možete učiniti kako bi napredovali. Naravno, ako to želite i vjerujete da možete. Jedan od osnovnih savjeta bio bi da se prestanete brinuti o stvarima na koje ne možete utjecati.

Poslovni dan je uvijek pun nekih nepredviđenih događanja. Ipak dokazano je da se ono o čemu se tijekom dana brinemo u 80% slučajeva nikada neće dogoditi. No mi na to gubimo i vrijeme i dragocjenu energiju. Zato – čim osjetite da ste zapeli u brigama, prebacite se na nešto kreativnije. Napravite odmor, svjesno prestanite vrtiti stalno istu priču u glavi.

Nije loše niti jasno pokazati zanimanje za posao čak i onda kada to znači da ćete na posao doći nešto ranije i ostati duže. Šefovi vole vidjeti zalaganje, a ako ste to sebi oblikovali kao cilj – pokažite želju da se dodatno angažirate. Trebate jasno znati zašto ste upravo vi na toj poziciji nezamjenjivi i što je to što vas razlikuje od drugih. Ništa manje nije važno jasno se pozicionirati unutar tima. Dakle, ako je nešto vaša zasluga slobodno to istaknite. Ne morate biti bahati, ali morate jasno reći da ste u nečem uspješni. Kad to još možete i kvantificirati – postigle ste još više. Usporedite svoje rezultate s prošlogodišnjim i preuzmite zaslugu za ono što ste sami ostvarili. To je odličan početak da se riješite nepotrebne skromnosti i pokažete da snosite odgovornost i za dobre i za loše rezultate.

Recite jasno i glasno za što ste zainteresirani. Neka vaš nadređeni ima informaciju da želite napredovati. Taj korak bi trebao biti zapravo nulta pozicija s koje krećete. Ako pokažete neambicioznost – ona će vas pratiti cijeli radni vijek. Zato nemojte oklijevati. Prema reakciji šefa jasno ćete vidjeti i gdje vas on pozicionira u budućem okružju, što može biti dodatni poticaj. Kao i kod svih stvari u životu – ODLUKA MIJENJA VAŠ SMJER. Zato želju pretvorite u odluku i krenite prema gore – polako i sigurno ;)