Najbezveznije stvari na koje milenijci troše novac

Foto: Getty Images

Prevelika potrošnja na obične stvari odlika je generacije milenijaca unatoč dugovima koje gomilaju. Američki milenijci u dobi od 25 do 36 godina su prosječno dužni oko 42.000 dolara. Većina toga duga se ne odnosi čak ni na studentske kredite, nego na potrošnju putem kreditnih kartica, prenio je CNBC.

Dug stvoren kreditnim karticama ukupno u Sjedinjenim Američkim Državama premašio je 1 bilijun dolara u 2017., prema podacima Središnje banke FED-a.

A s nastavkom rasta troškova života, dubina duga se povećava.

Ipak, statistike pokazuju da milenijci i dalje troše novac na stvari koje Kevin O’Leary, predsjednik Uprave investicijske kuće O’Shares, smatra “potpuno glupim”. Jer ukoliko bi prestali s tim, mogli bi ostvariti ogromne uštede.

Evo O'Learyjevog savjeta milenijcima - sa čime bi trebali prestati.

1. skupe kave

"Kava od 4 dolara. Nevjerojatno glupo. Gledajte, znam da ću dobiti mrzilački mail od svih brandova kave, ali kava košta 18 centi, ako ju sam napraviš. Dok nešto ne uštediš i ne otplatiš dugove, ne kupuj kavu od 4 dolara, zabranjujem ti", rekao je O'Leary CNBC-u ovog tjedna na Dubai World Summitu.

Aplikacija za osobno ulaganje Acorns izračunala je 2018. godine da prosječni Amerikanac godišnje potroši oko 1.100 dolara na kavu, ili oko 92 dolara mjesečno - što je oko 30 posto više od novca kojeg trećina Amerikanaca troši na ulaganja.

Cijena šalice kave jako varira diljem SAD-a i svijeta. Šalica iz Starbucksa u SAD-u košta u prosjeku 2,75 dolara, ali New York City je najskuplja lokacija tog prodajnog lanca, gdje se naplaćuje 3,25 dolara za veliki cappuccino.

A ako želite posebnu uslugu, sa skupljim vrstama mlijeka, aromama ili sezonskim specijalitetima, može vas koštati i više od 5 dolara. Starbucks u Europi, Bliskom Istoku i Južnoj Aziji naplaćuje još više, često u prosjeku od 6 do 8 dolara po šalici ili čak više.

2. Cipele

"Ne treba ti više od četiri para cipela. Trebaju ti sandale, nešto za vježbu i dva para cipela za haljinu/odijelo. Sve ostalo, ti si idiot ako kupuješ više cipela. Jer većinu nikad nećeš nositi i one će samo stajati tamo godinama", naveo je O’Leary.

U ovom području žene su najgori prekršitelji - trgovina cipelama DSW je prošle godine otkrila da 75 posto žena u SAD-u posjeduje više od 20 pari cipela, dok prosječni muškarac posjeduje 12 pari. Aplikacija za usporedbu kreditnih kartica CreditDonkey izvijestila je da prosječna osoba kupi prosječno 7,8 pari cipela godišnje.

I izvještaj “Psihologije danas” otkrio je da stvarno većina ljudi, od svih cipela koje posjeduje, uobičajeno nosi samo tri do četiri para.

3. Traperice

Nitko ne bi trebao posjedovati više od tri para traperica, vjeruje O'Leary.

"Ako imate više od tri para traperica onda ste idiot. Imate previše, ne trebate to", poručio je dodavši da su dovoljne jedne crne boje, jedne bijele i jedne originalne.

Danas, par traperica stoji u prosjeku oko 60 dolara, "što znači da Amerikanci troše oko 38,5 milijuna dolara na traper hlače svaki dan, ili 14 milijardi dolara godišnje", prema stranici howstuffworks.com.

Ženske traperice u prosjeku koštaju 10 posto više od muških, podaci su aplikacije za usporedbu kreditnih kartica CreditDonkey. Na odjeću općenito, žene od 16 i više godina troše 76 posto više od muškaraca iste dobi. Prosječna odrasla osoba u dobi od 25 do 34 godine troši 161 USD mjesečno na odjeću.

Potencijalno velike uštede

"Saznat ćete da svi krše ova pravila i troše previše. Trebali bi me poslušati: zabranjujem kupnju više od tri para traperica. To je to", rekao je O'Leary.

Investitor slavnih je ustvrdio da ćete uštedjeti 10 posto svoje plaće ako samo slušate ta pravila.

"Onda to uložite, a tržište vam vrati 7 posto godišnje. Prosječna plaća u Americi je 58.000 dolara, a ako uštedite 10 posto godišnje, imat ćete u banci 1,25 milijuna dolara u dobi od 65 godina. Dakle, sljedeći put kad vidite nešto što želite kupiti, sjetite se što sam rekao", savjetovao je.