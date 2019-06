Fraza koju nikada ne smijete reći na razgovoru za posao

Foto: Getty Images

Ne samo da je to pogreška, kaže autorica i poslovna savjetnica Suzy Welch za CNBC Make It, ako to otkrijete na razgovoru za posao vaše namjere će postati jasne potencijalnim poslodavcima - i to bi moglo ubiti vaše šanse da dobijete posao.

"Biste li se udati za nekoga tko vam je rekao: Možeš proći, ali samo dok netko bolji ne naiđe? Očito ne - ali to je upravo ono što potencijalni poslodavci čuju kad izgovorite frazu koja će vam ubiti šanse kod bilo kakvog razgovora za posao”, kaže.

Ta fraza je ‘stepenica u karijeri’.

Prvi put Welch je u intervjuu za posao čula tu frazu kad je kao menadžerica htjela zaposliti dodatne urednike za poslovni magazin koji je vodila. Nadala se da će zaposliti osobito talentiranog kandidata, koji je izgledao zainteresiran za taj posao. Intervju je prošao dobro, a Welch kaže da ga je završila tako što je postavila klasično pitanje: "Gdje se vidite za tri godine?"

"Vjerojatno u komunikacijama banke. Voljela bih prijeći u tu industriju, što ovaj posao čini tako izvrsnom stepenicom.", odgovorila je kandidatkinja.

Welch je odmah znala da je to kraj puta za tu kandidatkinju, bez obzira na to koliko je njezin talent bio impresivan.

"Nemojte me krivo shvatiti - ja se zapravo divim ljudima koji strateški razmišljaju o svojim karijerama", kaže ona. "Nakon sedam godina rada u kao izvjestiteljica o kriminalu, znala sam da trebam MBA i nekoliko godina savjetovanja prije nego što mogu legitimno pokrivati gospodarstvo pa sam čak i svojoj djeci savjetovala da rade u određenim tvrtkama samo da bi stekli vještine."

No, iako nećete biti doživotno posvećeni svakom poslu kojeg imate, ne možete se kretati kroz karijeru "koristeći poslodavce za vlastite potrebe." Ako to učinite, Welch kaže, neizbježno će vam se odbiti o glavu - čak i ako ne koristite zastrašujući Izraz "stepenica u karijeri", vaša strategija će postati jasna poslodavcima.

A tretiranje vašeg posla "kao sredstvo za postizanje cilja" nije osobito zadovoljavajući način života. - To je izvan strateškog razmišljanja. To je izvan ambicije. To je na neki način plaćenički.

"Ne samo da govorim, ne izgovarajte riječi "stepenica u karijeri" u intervjuu. Kažem da ih ni ne pomišljate. Čak i ako znate da posao nećete zauvijek raditi, to je vaš profesionalni dom dok vam plaćaju.", naglašava Welch.

Umjesto toga, pristupite svakoj prilici za posao kao da bi ona zapravo mogla biti vaš posao iz snova, bez obzira na to koliko dugo planirate biti tamo.

To je jedini način da postanete pravi prijatelji sa svojim kolegama, steknete reputaciju kao timski igrač i budete požrtvovni svaki dan kao da je najvažniji.

- Možda ćete jednog dana otići. Možda nećete. Ali ako to učinite, s vremenom, to će biti s integritetom - a to je korak koji vrijedi napraviti., zaključuje Welch.