Evo kad je vrijeme za nove gume na automobilu

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Pred ljetnu odnosno zimsku sezonu na automobil treba montirati prikladne gume, no kad je vrijeme da se stare gume zamijene novima?



Neki proizvođači kažu da je 10 godina optimalno vrijeme za mijenjanje guma, drugi svoje gume ograničavaju na šest godina, a treći predlažu i dosta kraće vremenske periode, upozoravaju iz Delticoma. No, navike vozača direktno utječu na očuvanost i trajanje guma. Nagla kočenja i nagla ubrzavanja, vožnja po oštećenim putevima kao i neoprezna parkiranja mogu znatno skratiti životni vijek guma.



Klimatski uvjeti u kojima se gume koriste također mogu ostaviti traga, a nagle promjene temperature i brza zamrzavanja vode mogu dovesti do stvaranja sitnih pukotina u površinskom sloju gume koje mogu prerasti u ozbiljnija oštećenja. Jednako tako, visoke temperature i stalna izloženost sunčevim zrakama mogu dovesti do sušenja i pucanja površinskog sloja guma.

Uskoro će se u procjenu očuvanosti guma uključiti i pametna tehnologija koja će vozaču javljati o njihovom stanju, a vjerojatno i kako leže na određenoj podlozi te koliko odgovara uvjetima vožnje. Podsjetimo, upravo je prije par dana objavljeno da nove gume mogu 'same' pratiti tlak i napuhati se po potrebi.