Bez obzira koliko ste kvalificirani, jedna pogreška u razgovoru za posao može presuditi

Foto: Getty Images

Nakon što je diplomirala na Sveučilištu Stanford 2006. godine, pridružila se gigantu društvenih medija kao stažistica i brzo se probila do menadžerske pozicije sa samo 25 godina, piše CNBC Make It.

U svojih 13 godina na Facebooku, intervjuirala je mnoge nedavno diplomirane studente koji su željeli dobiti staž ili početnu poziciju u tvrtki. Bez obzira koliko je kandidat kvalificiran, još uvijek postoji jedna pogreška u razgovoru koju će ona uvijek doživjeti kao znak upozorenja.

"Kada je kandidat previše usredotočen na status ili prestiž, to je za mene jedna crvena zastava", kaže autorica knjige "The Making of a Manager (Izrada menadžera).".

Facebook se i danas smatra jednim od najatraktivnijih poslodavaca, a Zhuo kaže da je vidjela dosta kandidata koji žele samo dobiti posao u tvrtki jer to “izgleda kao prava stvar koju treba učiniti, ili je to sljedeći korak naprijed za [njihovu] karijeru.".

Umjesto da zaposli nekoga tko samo želi dodati prestižno ime (tvrtke) u svoj životopis, Zhuo kaže da se usredotočuje na podnositelje zahtjeva koji su zainteresirani za promjenu u tvrtki. Kaže da traži kandidate koji su spremni “ući i jednostavno napraviti stvarno, stvarno dobar posao.”.

Ona želi zaposlenike koji će "nastaviti učiti i rasti", kaže ona, "i raditi ono što znaju da će timu najviše pomoći.".

Dvosmjerna ulica

Zhuo naglašava da, iako vam iskustvo i jedinstveni setovi vještina mogu pomoći da dobijete intervju na Facebooku, za nju ona nisu glavni prioritet jer su “mnogi ljudi još uvijek u fazi učenja i to je sjajno. To je u redu.".

“Ono što ja stvarno tražim su ljudi koji vole učiti i koji pristupaju poslu s osjećajem znatiželje i produktivnosti, i koji su stvarno željni izvrsnog posla”, kaže ona. "Mislim da se entuzijazam doista osjeti u intervjuu, pogotovo u pitanjima koja netko postavlja i njihovom tonu i govoru tijela u interakciji sa mnom."

Zhuo, koja čvrsto vjeruje da bi intervjui trebali biti dvosmjerna ulica, dodaje: "Obožavam kad mi [kandidati] postavljaju puno pitanja o mom timu, okolišu i kulturi u kojoj radimo.".

Naposljetku, kaže ona, "to mi pokazuje da je kandidat stvarno zainteresiran za učenje nijanski i detalja o tome kako je raditi u ovom timu i u ovom okruženju.".