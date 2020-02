Zbog sigurnosnog propusta, ugroženi milijuni korisnika Androida

Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL

Google je započeo sa sigurnosnim ažuriranjem svog operativnog sustava Android, nakon što je otkriven sigurnosni propust koji bi mogao ugroziti sigurnost milijuna korisnika i omogućiti hakerima pristup njihovim pametnim uređajima, piše Zimo.

Radi se prvenstveno o korisnicima čiji uređaji koriste Android 8 i 9, ali ni korisnici s posljednjom verzijom, Androidom 10, nisu u potpunosti sigurni.

Kritični propust ocjenjen je kritičnim za korisnike Androida 8.0, 8.1 i 9, jer hakerima dopušta udaljeni pristup uređajima i pokretanje zlonamjernog koda bez ikakvog znanja korisnika. Isti je propust pronađen i kod Androida 10, no zbog promjena u operativnom sustavu, "rupa" nije tolika i nije ocijenjena kao kritična.

Iz Googlea su upozorili da, ako hakeri iskoriste tu ranjivost, mogu preuzeti kontrolu nad uređajem, pristupiti i mijenjati podatke na samom uređaju, instalirati aplikacije, ali i stvarati nove račune. Centar za internetsku sigurnost (CIS) upozorio je kako je tu ranjivost moguće iskoristiti korištenjem različitih metoda - od e-maila i MMS-a pa do običnog surfanja internetom.

Osim ove kritične ranjivosti, Googleovo sigurnosno ažuriranje pokrit će čak 25 ranjivosti koje su otkrivene proteklih mjeseci, a koje spadaju u kategoriju ozbiljnih i kritičnih.

No, s obzirom na broj uređaja diljem svijeta koji koriste ove verzije Androida, moglo bi potrajati prije no što sigurnosno ažuriranje dođe do svih.

Stoga iz Googlea savjetuju da korisnici, do instalacije ažuriranja, ne preuzimaju aplikacije iz neprovjerenih trgovina, ne posjećuju sumnjive stranice i ne otvaraju privitke i linkove koji im stižu od neprovjerenih pošiljatelja.