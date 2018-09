"Zbog pohlepe najbogatijeg čovjeka na svijetu bez posla će ostati milijuni ljudi"

FOTO: Reuters

Planovi Amazona za sljedećih nekoliko godina prema kojima će ova kompanija do 2021. otvoriti čak do 3 tisuće trgovina u kojima neće biti blagajni izazvali su mnoge reakcije. Amazon Go trgovine u budućnosti bi mogle zamijeniti današnje trgovine i ostaviti iza sebe milijune nezaposlenih te označavaju revoluciju u načinu na koji kupujemo.

Komentari na ovakve trgovine u kojima, nakon prijave na Amazonov račun prilikom ulaska u trgovinu ljudi stvari stavljaju u košare i kada su gotovi samo izađu bez zaustavljanja na blagajnama su dvojaki. Za dio ljudi to je revolucija koja će nam uvelike olakšati i ubrzati kupovinu i jedva čekaju početak takvog načina šopinga, dok dio ljudi i nije toliko zadovoljan i u strahu je zbog gubitka milijuna poslova u ovom sektoru.

Na Amazonov potez ne gledaju blagonaklono niti u američkom sindikatu (United Food and Commercial Food Workers International Union) koji predstavlja zaposlenike u prehrambenoj industriji te su, nakon što su objavljene glasine o otvaranju novih trgovina bez blagajni, u objavi za javnost napali ovu kompaniju i upozorili "izabrane američke lidere" da se probude i reagiraju na, kako kažu, "egzistencijalnu prijetnju".

Amazon, čiji je osnivač i šef najbogatiji čovjek na svijetu Jeff Bezos, ne otvara ovakve trgovine zbog korisnika i njihovog udobnijeg, jednostavnijeg i bržeg iskustva šopinga, već se ovdje radi o pohlepi koja je prijetnja milijunima poslova u Americi, smatraju u ovom sindikatu.

Napomenuli su kako treba biti iskren oko devastirajućeg utjecaja koji će Amazonove trgovine imati na "našu naciju i desetke milijuna vrijednih američkih obitelji", objavio je Fast Company, a prenosi Zimo.