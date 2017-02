Uskoro stiže novi iPhone: Bežično punjenjenje, dvostruka kamera i cijena koja obara s nogu

Foto: Reuters

Novi iPhone imat će OLED ekran, bežično punjenje i druge napredne tehnologije, no navodno će njegova cijena iznositi više od tisuću dolara.

Iako je ostalo još više od pola godine do predstavljanja novih modela iPhonea, već sada 'znamo' puno informacija o ovim modelima. Ako su glasine koje kruže internetom istinite, Tim Cook bi u rujnu trebao predstaviti nasljednike dosadašnjih modela koji će imati bolje i naprednije opcije u odnosu na iPhone 7/7 Plus i još jedan model, najjači iPhone ikada koji bi trebao donijeti brojne nove opcije.

Od ovog modela se očekuje OLED ekran koji bi trebao prekrivati većinu prednjeg dijela telefona (dijagonala ekrana navodno će iznositi 5,8 inča, ali dimenzije samog telefona ne bi trebale biti veće od iPhonea 7 Plus), imat će integriranu Home tipku u ekran, dvostruku kameru, mogućnost bežičnog punjenja i kućište od nehrđajućeg čelika. Sve navedene opcije sigurno će oduševiti ljubitelje iPhonea, no čini se kako bi dio ljudi koji namjerava kupiti ovaj uređaj trebao dignuti kredit jer će ovo biti i najskuplji iPhone do sada. OLED ekran, bežično punjenje i poboljšano kućište koje bi trebalo spriječiti/smanjiti zagrijavanje telefona zbog bežičnog punjenja sigurno će utjecati na cijenu ovog modela iPhonea koja bi mogla biti veća i od tisuću dolara, piše Zimo.hr.