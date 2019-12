U porastu ozljede zbog korištenja mobitela, posebno je ugrožena jedna dobna skupina

Foto: Julian Stratenschulte/DPA/PIXSELL

Broj ozljeda vrata, lica, očiju, nosa, uši i glave u dramatičnom su porastu u proteklih nekoliko godina a velike zasluge ima korištenje mobitela, posebno tipkanje, uz istodobno upravljanje automobilom ili hodanje, posebno u skupini od 13 do 29 godina, prenosi CNN.

Rane na licu i glavi najčešće su ozljede, slijede kontuzije mozga, površne ozljede kože i ozljede unutarnjih organa, prema istraživanju koje su proveli znanstvenici s medicinskog fakulteta Rutgersa u New Jerseyu. Većina ljudi, 94 posto, nije hospitalizirana nakon što su ozljede sanirane. Iako se ne čini da bi te ozljede trebale biti razlog za zabrinutost autori istraživanja upozoravaju da može biti dugotrajnih ozljeda.

Broj tih ozljeda mjeri se u tisućama, prenosi njemačka agencija dpa, i značajni se broj odnosi na one koje su rezultat kombinacije hodanja i korištenja mobitela.

"Površne ozljede kože lica mogu rezultirati ožiljcima i voditi u tjeskobu i gubitak samopouzdanja", navode autori, posebice u slučaju popratne infekcije koja pogoršava izgled ožiljaka i zahtijeva kriurško ispravljanje izgleda. Troškovi saniranja ozljeda lica koštaju američki zdravstveni sustav godišnje oko tri milijarde dolara.

Ova je studija, čiji su rezultati objavljeni u časopisu JAMA Otolaryngology - Head and neck Surgery, prva koja je proučila ozljede glave i vrata umjesto čitavog tijela. Te su vrste ozljeda bile rijetke do 2007. godine u kojoj je Apple predstavio prvi iPhone, no nakon toga porasle su dramatično.

"Iako je popularnost mobilnih telefona i prije toga rasla njihove su funkcije bile ograničene i stoga su bili manji izgledi da mnogo odvlače pažnju u usporedbi s današnjim mobitelima", navode autori istraživanja.

Prema podacima iz 100 bolnica od 1998. do 2017. ukupno je 2501 osoba pretrpjela ozljede glave ili vrata kao rezultat korištenja mobitela, prenosi dpa. Na osnovu toga znanstvenici su procijenili da je u tom razdoblju u čitavoj zemlji bilo 76 tisuća takvih ozljeda od čega u 2016. i 2017. oko šest tisuća.

Od tih procijenjenih 76 tisuća ozljeda 31 tisuća dogodila se u kućama, a procjenjuje se da se 13 tisuća dogodilo u vozilu.

Prema rezultatima studije kod djece mlađe od 13 godina uočeno je da se češće radilo o mehaničkim ozljedama samim uređajem. Autori istraživanja ističu da su današnji mobitel veći i teži i stoga mogu lako ozlijediti malu djecu koja se nenamjerno udare uređajem.

Ranija istraživanja pokazala su da se korištenjem mobitela mogu ozlijediti vrat i gornji dio leđa zbog naginjanja glave prema naprijed i slijedom toga povećanja pritiska na kralježnicu.

Ako gledate u pametni telefon koji je u vašem krilu pritisak na vaš vrat mjeri se s 10 do 15 kilograma. Taj dodatni pritisak može rezultirati ozljedom vratne kralježnice. Fizijatar dr. Tom DiAngelis uspoređuje to sa savijenjem prsta unatrag i zadržavanjem u tom položaju sat vremena.

"Kada tkivo dugo istežete postaje bolno i upali se", kazao je DiAngelis za CNN. "Pravo je pitanje koje su dugoročne posljedice toga?".

U porastu su i brojevi smrtnih slučajeva kao posljedice korištenja moblinh telefona.

Prema američkom nacionalnom vijeću za sigurnost 2841 osoba poginula je u 2018. u prometnim nesrećeama koje su posljedica odvlačenja pažnje a udruženje za sigurnost na autocestama procjenjuje da je u 2018. poginulo 6000 pješaka što je najviši broj u proteklih 20 godina.