U 'dizajniranju' metala nemaju granica mašte

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Već je odavno Stjepan Mihoković, elektroinženjer i poduzetnik iz Pisarovine, ispunio san da bude inženjer koji se bavi istraživanjem i razvojem, radeći u Elektrotehničkom institutu Rade Končar, poslije pokrenuvši i svoj biznis.

Ovih dana karijera mu je dobila novu epizodu - u Poduzetničkoj zoni Pisarovina tvrtka Mihoković d.o.o. otvorila je novi proizvodni pogon, što je kruna 25-godišnjega poslovanja. Uspjeli su realizirati projekt sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj s oko 3,6 milijuna kuna, i uloživši još svojeg novca, do ukupne vrijednosti od 8.544.602 kune zadali si plan povećanja prostornih kapaciteta i jačanja tehnološke opremljenosti.

Sagrađena je proizvodna zgrada od 1100 četvornih metara, nabavljen fiber laser za rezanje metala i cijevi i strojevi za posluživanje lasera. Poslovanje im je podijeljeno na proizvode, usluge i projekti, najviše su orijentirani na usluge proizvodnje za velike tvornice, no pojavljuju se i kao vanjski partneri s podrškom u proizvodnji određenih komponenti. "Ulažemo u opremu i proizvodne procese", poručuje Stjepan Mihoković.

"Realizacijom projekta, povećat ćemo kvalitetu rezanja i finalizaciju te skratiti rokove isporuke. Time se podiže i standard kvalitete proizvoda, povećava produktivnost, a širenje asortimana proizvoda i usluga znači i otvaranje novih radnih mjesta. Zasad imamo 40-ak zaposlenih", kaže Stjepan, šef koji oslonac ima u supruzi Ani i troje djece. Budući da su u proizvodnji i izradi metalnih konstrukcija i dijelova već afirmirani, novi im je izazov projektni dio, jer ima najveći rast. Tim su smjerom krenuli još 2013., kada su, govori Stjepan, uslijed krize odlučili napraviti iskorak u dotad njima nepoznati dio proizvodnje.

"To podrazumijeva izradu proizvoda prema dizajnu partnera. Mi razrađujemo tehničke detalje, a sudjelujemo i u razvoju proizvoda. Pratimo metalnim konstrukcijama marketinšku, modnu, kozmetičku i IT industriju gdje se radi o proizvodima superiorne završne obrade", ubacuje se u priču kći Marina Mihoković, na funkciji direktorice prodaje i marketinga. Pitamo kako i odakle nabavljaju sirovinu, ne podnose valjda baš sve. "Na domaćem i tržištu Europske unije. Cijene su porasle za 20% u zadnjih godinu dana, ali to nije naš glavni problem. Najviše problema imamo na domaćem tržištu s nabavkom kvalitetnih materijala, jer imamo visoke standarde završne obrade za partnere, a nekih specijalnih metala ni nema u ponudi kao npr. magnetskih limova i specijalnog aluminija koje radimo za velike tvornice", odgovara Stjepan Mihoković.

Dobro zna što kaže, jer tvrtka posluje i s takvim kompanijama kao što je Končar, za koji su radili i dijelove za energetske transformatore, a gradili su i konstrukcije u shopping centru Supernova u Buzinu, na Zračnoj luci Dubrovnik, metalne konstrukcije za poštanske urede po Hrvatskoj, radili na turističkom kompleksu Stella Maris u Umagu... Marina ne bi izdvajali nijedan projekt kao vredniji od drugih.

"Svaki projekt je novi izazov i sa svakim smo ponosni. Na nekima radimo razvoj s partnerom, razrađujemo tehničke detalje, kod nekih projekata je bitna preciznost u 2/10 mm, negdje je potrebno vrhunska završna obrada i domišljatost kako uopće neke oblike oblike napraviti od metala", objašnjava "čari" projektiranja i proizvodnje. Traženi su i na stranim tržištima, opisuju da direktno izvoze oko 25 posto proizvoda, uglavnom u Sloveniju, dok se indirektni izvoz, onaj posredstvom partnera za koje rade metalne dijelove, penje i do 90% i završava na svim kontinentima svijeta.

Posla, ima, ali izvršitelja itekako fali. Njihovi inženjeri lako bi se snašli vani, no gdje naći nove kadrove? "Mi imamo problema s kvalitetnim bravarima-variocima i stručnim kadrom na CNC strojevima. Nekada je ipak bilo puno lakše naći stručnu radnu snagu, sada je to veliki izazov. U vrijeme deindustrijalizacije i propadanja proizvodnih tvrtki, premalo mladih se odlučilo školovati za ta zanimanja. Kvalitetan kadar je otišao u bogatije zemlje. Proizvodnja zahtijeva velike investicije u strojni park, a država godinama nije poticala takve djelatnosti", prenosi neke od muka Mihoković, samo kratko navodeći da su problemi prisutni i u naplati potraživanja i rastu svih troškova.