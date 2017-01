Tržište koje će do 2035. godine narasti do 560 milijardi dolara

Foto: Shutterstock

U studiji “Kako proizvođači vozila mogu preživjeti eru autonomnih vozila”, konzultantska kuća A.T. Kearney predviđa kako će tržište vezano uz autonomnu vožnju narasti do 560 milijardi USD do 2035. godine i predstavljat će skoro 17% cijelog globalnog tržišta automobila. Studija se zasniva na više od 150 intervjua provedenih s direktorima iz kompanija širom svijeta koji su jako motivirani da autonomna vožnja postane pristupačna realnost za korisnike i poduzeća. Očekuje se i nove izvore prihoda kao i pojavu konkurentnih segmenata.

U ovoj studiji – koja je djelomično zasnivana na zaključcima intervjua s više od 150 direktora u auto industriji širom svijeta – A.T. Kearney, globalna konzultantska kuća za strategiju i menadžment, težila je identificiranju proizvoda, usluga i strategije s kojima proizvođači vozila i dobavljači mogu pobijediti u utrci autonomne vožnje. Zaključak studije je kako će autonomna vožnja biti okidač koji će potaknuti prvi veliki val rasta 21. stoljeća. “Ovo označava kraj lanca vrijednosti kakvog mi poznajemo jer će tradicionalni proizvođači vozila biti samo jedni od igrača koji će se boriti za udio kolača vrijednog 560 milijardi USD.” rekla je Ana Petrić, Manager u A.T. Kearney.

Na kraju, autori očekuju kako ćemo vidjeti podjelu auto industrije kakvu danas poznajemo. Pokraj proizvođača vozila, davatelji usluga će također stvoriti svoju brzo rastuću i nezavisnu industriju. Već 2025. godine njihovi prihodi zasnovani na potrošnji kao i prihodi od zabave, multimedija i ponude informacija mogli bi prerasti prihode koje tradicionalni proizvođači vozila ostvaruju od dodatne opreme. Prema prognozama tržište vozila podijelit će se na tri segmenta: premium, nisko budžetni i segment dronova.

''Poslovni modeli proizvođača vozila srednje klase, poput Toyote, Volkswagena, SEAT-a i Citroena dovode se u pitanje“ kaže Ana Petrić. „Prateći primjere kojeg su postavili tehnološki pioniri industrije, kao što su GM, BMW i Ford, morat će formirati strateške saveze s partnerima izvan auto industrije ako žele na primjer pružati atraktivna telematička rješenja. No, čak će i premium proizvođači poput Audi-a, Porsche-a, Mercedesa i BMW-a, zavisiti od vanjskih stručnjaka.''

Do sada, dosta njihovog uspjeha se pripisivalo suradnji s tehnološki najnaprednijim dobavljačima. U novoj zvjezdastoj (engl. Hub-and-spoke) arhitekturi, u kojoj se mobilne usluge mogu pružati samo ako različiti igrači međusobno surađuju, potrebno je pronaći prave partnere koji će omogućiti sadržaj, aplikacije, povezanost i uređaje. Ana Petrić objašnjava ''Prvi primjeri podupiru ovu teoriju: BMW je nedavno već najavio planove za suradnju s Intel-om i Mobileye-om. Grupa, sa sjedištem u Munchenu, planira lansirati na tržište svoje prvo samo-upravljajuće vozilo 2021. godine. Kako bi na vrijeme odradio svoj dio posla, Daimler već surađuje s više dobavljača senzorskih sustava i kamera.''

Studija predviđa kako će era autonomne vožnje otvoriti široku lepezu unosnih opcija za dobavljače poput Boscha, ZF/TRW-a, Continentala i Schaefflera. Ove kompanije se razvijaju i napreduju na postojećoj piramidi dobavljače te bi u budućnosti mogle biti dobavljači hardvera, zamjenjujući tradicionalne proizvođače vozila ili bi se mogle pozicionirati kao samostalni dobavljače softvera ili softverskih komponenata.

U isto vrijeme, novi igrači – digitalne grupe poput Google-a, Apple-a, Facebook-a, Cisco-a i Microsoft-a, ali i druge kompanije poput Samsung-a, Siemens-a i Deutsche Telekom-a, se isto ubacuju na ovo tržište. Neke od ovih korporacija imaju izuzetno jake brandove, tehnološku stručnost, visoke budžete za istraživanje i razvoj te prije svega pristup korisnicima. Zbog toga su najveća prijetnja auto industriji.

Osim toga, studija naglašava društvene prednosti autonomne pokretljivosti, aspekta koji je do sada privukao premalo pažnje. Predviđa se smanjenje broja prometnih nesreća za 70 posto, dok bi manje mehaničkog naprezanja automobila moglo smanjiti troškove održavanja vozila za 35 posto. Nadalje, korištenjem alternativnih sustava za vožnju kao i stvarno-vremenskih automatiziranih sustava za upravljanje prometom, može doći do smanjenja potrošnje goriva do 30 posto.

“Samo u Njemačkoj, svaki sedmi posao zavisi od automobila. Dakle, ako njihovi domaći proizvođači vozila ne dožive uspjeh u području autonomnih vozila, to bi moglo imati dalekosežne posljedice na njemačku poslovnu zajednicu,” izjavila je Ana Petrić. “Tradicionalni proizvođači rade svoj dio posla, a sad je na njemačkoj Vladi i kupcima da u domovini automobila potpomognu uspostavu i postizanje uspjeha koncepata pokretljivosti.”