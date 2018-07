Tricikl i motor Gy3o stane i u ured, žele ga raditi u Hrvatskoj

Foto: PD

Poput ostalih dečki u kvartu i Robert Vlašić vozio je motore, od Vespi i Tomosa do jačih, sve dok, otkriva, njegov prijatelj nije pao s motora i ostao u invalidskim kolicima. Svi su naglo prestali voziti na dva kotača, no, izgubili su, kaže, agilnost i prohodnost kroz gužve, te ekonomičnost i zabavu, kakve im auti nisu pružili.

“Zato sam htio napraviti vozilo zabavno kao motocikl, a sigurnije u vožnji. Tako smo napravili kacigu za vozača, zatvorenu vizirom, u koju vozač kompletno uđe, vezan pojasom u 4 točke u anatomskom sjedalu. Stavili smo još vozilo na tri kotača, kao najstabilniju prilagodbu tlu. Tri kotača uvijek stoje na tlu. K tome, rotacijsko intuitivno upravljanje zakretanjem tijela u smjeru vožnje nalikuje hodanju”, objašnjava Vlašić, danas poduzetnik, direktor zagrebačke tvrtke Viking, odakle mu zamisao za projekt razvoja električnog vozila, pomalo kodnog i intrigirajućeg naziva Gy3o, za koje je tvrtka dobila bespovratnih 2,1 milijuna kuna iz EU fonda za regionalni razvoj.

Još su uložili svojih 1,1 milijun kuna, da bi omogućili provedbu projekta punog naziva ‘Pretkomercijalni razvoj inovativnog nagibno-sklopivog vozila na električni pogon. Viking je nositelj projekta, a pomažu mu zagrebački Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) i Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), kao partneri. Iako projekt razvijaju unazad dvije godine, činjenica da je rok završetka pretkomercijalne faze 31. svibnja iduće godine, pobuđuje interes dokle se doguralo.

“Projekt razvijamo i u suradnji s HAMAG-BICRO-om, prototip smo napravili, ali uvidjeli smo neke probleme jer nismo dovoljno poznavali materijal, obratili smo se FSB-u. Prof. Zoran Luli s ekipom nam pomaže kompenzirati taj dio, a prof. Mario Vražić s ekipom s FER-a na području upravljačke elektronike vozila”, navodi Vlašić.

Opisuje da Gy3o vozilo nema konkurencije, što, sudeći po performansama, djeluje uvjerljivom tvrdnjom. Vozilo je za jednog putnika, minimalne dimenzije (širine manje od 80 cm) i mase oko 100 kg pa može ući u lift, u stan, sobu, ured. “Vozilo se izmjenom geometrije mijenja, to mu je osnovna karakteristika. Sve se mijenja, visina, širina, duljina... Naginje se u svim smjerovima čime savladava zavoje i prepreke kao skijaš slalomaš zastavice na stazi. Kad se spusti, može proći ispod cestovne rampe. Okrene se na mjestu. Potrošnja energije za vožnju je oko 4 kune na 100 kilometara. Zatvorena kabina, grijanje, brisač stakla za kišu, grijanje, hlađenje, info sustav”, kaže Vlašić, a mi zamišljamo kako to sve stane u omaleni “motorić” na tri kotača. To je zapravo, dodaje poduzetnik-inovator, električni tricikl s ograničenjem brzine na 25 km/h i nije mu potrebna homologacija pa može na cestu isti tren. Može postići i maksimalnih 45 km/h i onda se pretvara u moped u L2 kategoriji i registrira se kao skuter ili moped. A i dalje, iznad toga, Vikingovo e-vozilo je motocikl.

“Tu onda nemamo limite, osim znanja i iskustva koje stalno skupljamo. Aerodinamika i stabilnost koje konstantno razvijamo mogu u Gy3o podnijeti i velike brzine”, kaže Vlašić. Sve je to, doduše, još faza razvoja, što u nacrtima što u prototipu, a proizvodnju planiraju već 2020. U slučaju kad bi, krajem pretkomercijalne faze, imali čistu situaciju za ulaz kapitala. “Proizvodnja šasije je jednostavna, napravljiva te uz razvoj vozila gradimo i manji proizvodni pogon u halama Končar Grupe u Zagrebu. Male serije ćemo moći raditi sami, ali želimo osvojiti svijet i zato tražimo jake investitore”, ambiciozno će Vlašić. Vjeruju i u mogućnost serijske proizvodnje Gy30 u Hrvatskoj.

“S takvim karakteristikama, vozilo bi moglo biti iznimno traženo, a potražnju treba zadovoljiti. Projektiramo vozilo da se lako može raditi na strojevima za rezanje limova, cijevi. Možemo aktivirati puno metalno-proizvodnih firmi u okolini za pomoć u izradi dijelova i montaže”, nada se Vlašić. Kroz razvoj vozila razvijaju i proizvodni pogon, “sve bez nekog kapitala u okviru mogućnosti, kaže direktor. “Idemo sami polako kao dosad. Ludo, ili hrabro, ne znam koje je više. Dok ne nađemo pravog investitora. Nadam se da će nas država uzeti pod svoje, da ne odemo. Tu nam je dobro, ali nam je teško”, govori Robert Vlašić i optimizam na čas zamjenjuje realnošću.

“Nažalost državi nije fokus na inovacijama, što nas kao društvo sigurno unazađuje. Ovdje ima genijalaca koji ne ispunjavaju potencijal, odlaze i vani ga ispunjavaju lakoćom. S ovakvim projektom vjerujem da bismo negdje bili sretni da nam mogu maksimalno pomoći. Ovisnost o kapitalu u našoj situaciji velika i potencijalni investitor ima pravo krojiti poslovni plan proizvodnje. Očekujemo iskusnog investitora koji zna kako do cilja. Cijene našeg e-vozila bit će kao skutera na tržištu”, nastavlja direktor Vikinga, tvrtke koja, razvija, proizvodi i dizajnira i radijatore. Ide im, kaže, sve bolje, zovu sa svih strana svijeta.. Prema portalu poslovna.hr, lanjski prihod bio je oko 8 milijuna kuna, što je više od dvostrukog rasta u odnosu na 2016. Viking je imao 20 radnika.

“Tvrtka se ove godine preselila na novu lokaciju u Končar na Borongaju, instalirala je pogon za rezanje limova laserima vodom, plinom, plazmom... Radimo i gotove metalne plastificirane proizvode. Kompletan dizajn, razvoj i proizvodnju metalnih uređaja, namještaja... Rastemo 100% na godinu u zadnjih par godina, a krenuli smo 2004. iz čiste nule, doslovno garaže i podruma”, govori Robert Vlašić, direktor Vikinga.