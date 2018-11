Što su to 'tihi komentari' na Facebooku i kada ćemo ih moći aktivirati?

Foto: Niall Carson/Press Association/PIXSELL

Najnovija značajka posrnule društvene mreže omogućavat će korisnicima da biraju riječi, fraze i emotikone koje će komentare utišati, odnosno učiniti nevidljivima.

Analitičarka Jane Manchun Wong otkrila je 'novu nadu za Facebook komentare' i ona funkcionira tako da omogućava korisniku ili korisnici da bira riječi fraze ili emotikone koje ne želi vidjeti na svojem zidu. Osobe koje objave dotične 'zločeste termine' i dalje će ih vidjeti, s time da to pravilo vrijedi i za njihove prijatelje, izvještava The Next Web.

Nova značajka mogla bi pomoći korisnicima da se riješe zlostavljača i govora mržnje. Podsjetimo, Facebookova društvena mreža Instagram već omogućava korisnicima da filtriraju komentare pomoću ručno definiranih ključnih riječi. Twitter koristi sličnu metodu te korisnicima pruža opciju blokiranja određenih riječi i fraza sa svojih timelineova.

Datum izlaska nove značajke još je nepoznat, javlja tportal.