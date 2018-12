Što je Wi-Fi 6 i hoćete li morati kupiti novi router?

Foto: Getty Images

U organizaciji Wi-Fi Alliance odustali su od nazivlja koje koristi IEEE i uveli vlastiti sustav. O čemu se radi i što nam donosi Wi-Fi 6?

Zbog napretka tehnologije svakih nekoliko godina Wi-Fi standardi se mijenjaju, piše tportal. Novi standardi obično znače kako će bežično povezivanje biti kvalitetnije, kao i da će se na routerima i pametnim telefonima pojaviti nove oznake vezane uz Wi-Fi.

Što je Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6 najnovija je nadogradnja standarda bežičnog povezivanja koja se temelji na standardu IEEE 802.11ax. Trebala bi omogućiti bržu vezu većeg kapaciteta i bolje energetske učinkovitosti u odnosu na prethodnika (802.11ac, odnosno Wi-Fi 5).

Čemu promjena naziva?

Uvedena je kako bi kupcima i korisnicima olakšali snalaženje, odnosno uočavanje razlika između dva izdanja standarda. Nove će nazive koristiti usporedno s dosadašnjim, koje će IEEE također nastaviti koristiti.

Evo usporednog pregleda naziva:

Wi-Fi 6 - 802.11ax (stiže tijekom 2019. godine)

Wi-Fi 5 - 802.11ac (2014.)

Wi-Fi 4 - 802.11n (2009.)

Wi-Fi 3 - 802.11g (2003.)

Wi-Fi 2 - 802.11a (1999.)

Wi-Fi 1 - 802.11b (1999.)

Po čemu je Wi-Fi 6 bolji?

Omogućit će brži prijenos podataka, teoretski do 10 gigabita u sekundi (Gbps), pa čak i do 12 Gbps u krajnjim slučajevima i na vrlo malim udaljenostima. To je 30 do 40 posto brže od standarda 802.11ac - Wi-Fi 5.

No, donosi i nekoliko drugih značajnih poboljšanja. Primjerice, MU-MIMO (tehnologija koja omogućava stalne prijenose podataka do više korisnika) postat će sveprisutna, dostupna za slanje i primanje podataka istovremeno.

Poboljšanja će donijeti i značajka OFDMA (kratica za Orthogonal Frequency Division Multiple Access), koja omogućava učinkovitije korištenje frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz.

Trenutno vaši routeri emitiraju na dijelovima spektra 2,4 GHz i 5 GHz. Unutar tih dijelova spektra su setovi kanala od 20 MHz, grupiranih u blokove od 160 MHz. Svi uređaji emitiraju na nekom od tih blokova unutar dodijeljenog dijela spektra.

Kad više uređaja koristi isti kanal u istom dijelu spektra u zatvorenom prostoru (recimo, kafiću), dolazi do zagušenja mreže. Wi-Fi 6 koristi drukčiju raspodjelu kanala na 20 MHz, tako što ih dijeli u 256 zasebnih kanala, značajno više nego dosadašnjih 64.

No, ujedno i mijenja podatkovne veze u sklopu podkanala. Dosad su podkanali korišteni paralelno za komunikaciju s povezanim uređajem, što znači kako je jedan uređaj mogao zaposjesti kanal za sebe sve dok ga ne prepusti drugom uređaju. Wi-Fi 6 dodijelit će nove dodatne podkanale koji mogu biti korišteni za komunikaciju s do devet uređaja po podkanalu koji podržavaju standard 802.11ax.

Značajno će biti poboljšana i tehnologija koja omogućava istovremene streaminge - bit će ih moguće upogoniti do osam.

Kad će biti moguće kupiti routere i druge uređaje koji podržavaju Wi-Fi 6?

Nekoliko takvih routera već je prisutno na tržištu (Asus TR-AX88U i Netgear Nighthawk AX8, primjerice).

Trebate li prijeći na Wi-Fi 6?

Želite li biti među prvima koji će prigrliti novu tehnologiju, svakako nabavite uređaje koji podržavaju novi standard. Ako niste tome skloni pričekajte dok na tržište ne stigne više takvih uređaja, preporuča Make Use Of, prenosi tportal.