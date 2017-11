Split kao predvodnik u korištenju tehnologije za rješavanje problema parkinga

Marin Babarovic, Drazen Klaric. (Matija Habljak/PIXSELL)

Grad Split je na konferenciji posvećenoj pametnim gradovima u organizaciji Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista, održanoj 10. studenog na međunarodnoj zračnoj luci F. Tuđman, nagrađen u kategoriji pametne mobilnosti. Pobjedu je odnio zahvaljujući projektu Split Smart City parking, vrijednom gotovo tri milijuna kuna. Riječ je o rješenju usmjerenom na saniranje problema sve većih prometnih gužvi u tom gradu, kao i drugih svakodnevnih problema povezanih s time. Kako su pojasnili iz komunalne tvrtke Split parking, ugradnjom parkirnih senzora koji se ukopavaju u površinu parkirnog mjesta i uvođenjem Smart Split parking aplikacije vozačima se olakšava pronalazak slobodnog parkirnog mjesta, uz što se pridonosi i smanjenju gužvi i razina ispušnih plinova, a u konačnici se smanjuje i količina nervoze u prometu.

„Promet u mirovanju važno je pitanje koji trebamo riješiti u Splitu, a siguran sam kako i u drugim gradovima postoji sličan problem. Glavni nam je cilj zaštititi građane koji će realizacijom ovog projekta lakše pronalaziti parkirno mjesto, smanjit će se gužve i emisija C02, plaćanje parkinga bit će jednostavnije, a moći će se i prijaviti nepropisno parkiranje. Ukratko, cilj je učiniti grad urednijim i komunalno sređenijim. Želimo biti primjer drugima te im pomoći da slična rješenja implementiraju i u svojim sredinama“, kazao je direktor Split parkinga Marko Bartulić.

Njihov sustav uz više od 1300 senzora postavljenih na 43 lokacije detektira zauzetost parkirnih mjesta, uključujući i ona za osobe s invaliditetom, diljem grada nakon čega zatečeno stanje i vizualno prezentira te putem aplikacije informira korisnika. Prednost je, pojašnjavaju, što se korisnika aplikacije navigacijom može navesti do slobodnog ili odabranog parking mjesta. Vozačima je, pri tome, spomenutim sustavom olakšano plaćanje uličnog parkinga jer se korištenjem geolokacije uz pomoć mobitela odmah određuje zona plaćanja. U postavkama mobitela može se upisati registracija vozila kako bi se kod svakog novog parkiranja izbjeglo ponovno upisivanje. Smart Split parking aplikacijom uskoro će biti omogućeno i kartično te prepaid plaćanje, i to po dvadeset do trideset posto povoljnijoj cijeni usluge nego prilikom plaćanja SMS porukom, pojasnili su u toj tvrtki.

Aplikacija je stoga zamišljena kao rješenje koje vozačima, njih nešto manje od sto tisuća samo na području grada Splita, štedi vrijeme pri pronalasku slobodnog mjesta te uvodi 'reda' na gradske parkinge. Jednako tako, pomaže riješiti i jedan od vodećih problema u Splitu, a to je parkiranje 'na divlje'.