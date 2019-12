Servis Moj-eRačun povukao gotovo 180.000 € europskog novca

FOTO: Press

Riječ je o projektu vrijednom 177.675,00 eura usmjerenom na prilagodbu za zaprimanje i obradu elektroničkih računa usklađenih s europskom normom i integraciju s centralnom platformom. Postupak provođenja projekta započeo je 01. rujna 2018. godine, a završio u studenom ove.

Unatoč tome što je projekt trajao dva mjeseca duže od planiranog, partneri na projektu uspješno su završili zacrtane aktivnosti; nadogradnju programskog rješenja za slanje eRačuna u skladu s europskom normom za eRačun, nadogradnju rješenja za razmjenu podataka primjenom standarda AS4 za eDostavu putem pristupne točke i SMP-a, podršku partnerima proizvođačima i dobavljačima ERP rješenja za usklade s europskom normom za eRačun, edukaciju i osposobljavanje javnih subjekata te druge aktivnosti propisane natječajem.

Za veliki uspjeh u provedbi projekta zaslužni su i drugi partneri, među kojima su općine Kalinovac i Jasenovac te Grad Sisak koji su u godinu dana provedbe projekta u potpunosti usklađeni sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi tako da su 01. srpnja 2019. godine, kada je započela puna primjena Zakona, dočekali osposobljeni. Provedba projekta u navedenim općinama i gradu obuhvatila je nadogradnju softvera za slanje eRačuna sukladno EU normi za eRačun, povezivanje s centralnom platformom za eDostavu te edukacije zaposlenika vezano za obradu, pohranu i upravljanje eRačunima. Ministarstvo gospodarstva poduzetništva i obrta kao CEF Telekom koordinator i partner CEF projekta „Croatian eInvoicing for Local and Regional Authorities“ (In-LoRe) CEF Action No: 2017-HR-IA-0143“ u rujnu je organiziralo javno predstavljanje dosad ostvarenih rezultata spomenutog projekta vrijednog više od milijun eura gdje su naglasili kako će se i u narednoj godini provoditi natječaji u svrhu korištenja tehnologija za konkurentnije i sigurnije digitalno gospodarstvo, što otvara perspektivu za dodatno povlačenje sredstava iz EU fondova i jačanje digitalne Hrvatske.