Razvoj 5G daje zamah poljoprivredi s pametnim rješenjima za veću efikasnost

Nove mogućnosti jačanja gospodarstva nova generacija mobilne tehnologije barem jednom od nominiranih gradova, među kojima je i Osijek

Europska komisija donijela je akcijski plan za 5G po kojem svaka članica EU do kraja 2020. mora dobiti barem jedan "5G grad", koji mora omogućiti pružanje komercijalnih usluga pete generacije.

Zato je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (Hakom) lokalnim zajednicama uputila poziv na uključenje u tu inicijativu, a nominaciju su do kraja roka istaknuli Bjelovar, Karlovac, Osijek i Rijeka. Konačnu odluku o odabiru 5G grada ili gradova će donijeti Vlada na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te će se ona dostaviti Europskoj komisiji do kraja ove godine.

Nova infrastruktura

Odluka mora biti podržana i od telekom operatera, s obzirom na to da bez zajedničkog interesa lokalne zajednice i industrije ne može ni doći do implementacije 5G tehnologije u pojedinom gradu, kažu u Hakomu te dodaju kako "postati 5G gradom znači biti uključen u prve konkretne primjene 5G mreža, što daleko nadmašuje samo brže usluge u pokretnim komunikacijama te obuhvaća i nove primjene u drugim industrijama, kao što su npr. automobilska industrija i industrija 4.0, zdravstvo, poljoprivreda, turizam, edukacija ili mediji. Te mreže konceptualno predstavljaju potpuno novi ekosustav. U tom smislu pojedini grad je potencijalni kandidat za 5G grad ako ima viziju u kojem konkretnom smjeru bi se 5G tehnologija na njegovu području mogla upotrijebiti te ima podršku u zajednici za takav razvoj", naglašavaju u Hakomu.

Umjesto promatrača, ICT sektor mora postati predvodnik promjena.

Sad je već jasno da 5G znači velika ulaganja operatera u infrastrukturu, a grad će dobiti mogućnost postati konkurentnija sredina jer će od nove generacije mobilne tehnologije koristi imati različite gospodarske grane - od ICT-a do poljoprivrede. U slučaju da kao 5G grad bude određen Osijek, bit će to velika prilika i za Osijek Software City (OSC), već afirmirani regionalni brend. U posljednje vrijeme su u Osijek došli, primjerice, Rimac Automobili, a razvojni centar otvorila je čak i državna Fina. Prema nekim najavama, veliki ured u Osijeku mogao bi otvoriti i Ericsson Nikola Tesla. U Osječko-baranjskoj županiji 2008. je bilo aktivno 56 IT tvrtki s 227 zaposlenih, a danas se taj broj uvelike povećao te broji otprilike 180 tvrtki i 1500 zaposlenika u ICT/IT sektoru.

Zaposlenika bi bilo i više, ali fakulteti ne mogu izbaciti dovoljan broj studenata. Član OSC-a Denis Sušac, voditelj HUP-ove podružnice u Osijeku i direktor IT tvrtke Mono Software, kaže kako bi "uspjeh ove inicijative donio znatnu korist cijeloj lokalnoj zajednici, od krajnjih korisnika do tvrtki koje se bave razvojem rješenja koja se oslanjaju na novu infrastrukturu. Osijek će na taj način dobiti još bolju prepoznatljivost kao središte za razvoj visokotehnoloških rješenja, što je odličan nastavak priče na kojoj OSC radi već dugi niz godina", kaže Sušac.

"Svjestan sam da u dijelu populacije postoji strah od implikacija povezanih sa zračenjem na frekvencijama na kojima ova tehnologija radi, kao i promjenama na infrastrukturi, no mislim da će se to dogoditi prije ili kasnije. U ovom je slučaju za nas u ICT sektoru svakako poželjno da jednom budemo i predvodnici tehnoloških promjena, a ne samo pasivni promatrači. Veselim se razvoju projekata koji se oslanjaju na 5G, bilo da oni uključuju autonomna vozila i robote, IoT i napredna medicinska rješenja, Augmented/Virtual Reality i slične napredne tehnologije", dodaje Sušac.

Kruno Miličević, prodekan za odnose s gospodarstvom s osječkog Fakulteta elektrotehničke i računarstva (FERIT) kaže kako 5G tehnologija, kao i svaka druga nova perspektivna tehnologija, pruža velike mogućnosti za razvoj novih poslovnih modela i rast gospodarstva općenito. "FERIT kao obrazovna ustanova svakako će pratiti najnovije tehnološke trendove kako bi ne samo pratila potrebe tržišta rada, nego bila i barem pola koraka ispred tih potreba. Da bismo to ostvarili svakako ćemo i dalje ustrajati na uskoj suradnji s partnerskim tvrtkama na obostranu korist.

Usto, suradnja s tvrtkama na novim tehnologijama omogućava obogaćivanje i znanstveno-istraživačkog rada djelatnika Fakulteta budući da je svakako važno, a posebice za tehničke fakultete kao što je FERIT, da i taj rad ima značajnu komponentu praktične primjenjivosti", kaže Miličević. No, nove mogućnosti za razvoj gospodarstva peta generacija mobilne tehnologije ne nudi samo u IT sektoru. Velike planove za 'poljoprivredu budućnosti' već imaju u Osatina Grupi - domaćem proizvođaču hrane iz Semeljaca, s pogonima po cijeloj županiji.

Traktori bez vozača

Planiraju povezanost i automatiziranost svih svojih tvornica i farmi, kao i međusobnu povezanost svih traktora i radnih strojeva uz GPS -u budućnosti poljoprivredni strojevi funkcionirat će bez vozača. Velike količine podataka omogućit će pametan uzgoj biljaka u ratarstvu, kao i optimizaciju sustava za navodnjavanje. S pametnim strojevima omogućena je varijabilna gnojidba, odnosno optimizacija tog procesa na način da se uz pomoć pametnih strojeva može analizirati tlo i prinose od prethodnih godina te pomoću GPS sustava i aplikacije dobiti informaciju o tome gdje točno koliko kojeg gnojiva treba na određenom kvadratu tla. Nova generacija mobilne tehnologije pomoći će automatizirati posao mužnje bežičnom komunikacijom sa robotskim sustavom mužnje bez ljudskog momenta. Za ovako preciznu poljoprivredu potrebna je tehnologija koja može podržavati velike količine podataka i brzine prijenosa.

"Primarni cilj Osatina Grupe, osim konstantnog rasta i razvoja, jest zaokruživanje poljoprivredne proizvodnje od organizacije, realizacije, prerade i plasmana. Primjenom naprednih tehnoloških procesa Osatina bilježi značajan porast te danas broji više od 1400 zaposlenika", rekao nam je Domagoj Alegić iz Osatine. Strateški ciljevi tvrtke svakako su moderni tehnološki procesi, proizvodnja kvalitetnih proizvoda, primjena znanja i stručnosti te poslovanje prema načelima održivog razvoja. U cilju racionalnog korištenja najboljih izvora energije i sirovina, gospodarenjem otpadima i zadovoljavanjem međunarodnih normi, Osatina pokreće nove projekte prema ostvarenju tih permanentnih ciljeva. Pokretanjem novih projekata Osatina je završila investicijski ciklus u vrijednosti većoj od 800 milijuna kuna.

Takvim zaokruživanjem proizvodnje podižemo sustav na novu dimenziju kojom postajemo ekološki osviješteni, a time i bliži krajnjim korisnicima. S ciljem unaprjeđenja svojih proizvodnih djelatnosti, a jedna od njih vrlo važna djelatnost je ratarstvo. Na 5000 hektara poljoprivrednih površina, ratarska proizvodnja je orijentirana potrebama stočarske proizvodnje i proizvodnje na bioplinskim postrojenjima. Suvremeni tehnološki pristup, najmodernija mehanizacija i oprema te primjena precizne poljoprivrede ratarsku proizvodnju drže na visokoj razini.

Osatina vidi prednost 5G mreže u odnosu na 4G mrežu, a to je značajno viša brzina prijenosa i učitavanja podataka te puno manja latencija. 5G mreža će u budućnosti poboljšati prinose, učinkovitost i profitabilnost. Jedan od primjera proizvodnih djelatnosti na koje će moći utjecati 5G mreža su upotreba autonomne vožnje traktora gdje se kombinacijom upotrebe dronova i multi-spektralnih kamera na dronovima te autonomnih traktora moći provoditi razne operacije od precizne gnojidbe, sjetve te zaštite u stvarnom vremenu gdje jedan čovjek može upravljati sa više radnih strojeva u isto vrijeme čime osiguravamo troškovne prednosti. Neće više biti potreban skupi hardver za obradu podataka na svakom vozilu već će se obrada podataka provoditi u stvarnom vremenu u cloudu, a vozila će dobivati samo potrebne informacije za trenutačnu operaciju, zaključuje Domagoj Alegić.