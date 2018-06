Hrvatski dvojac razvio je rješenje koje drastično reže troškove i period razvoja novih IoT proizvoda

FOTO: Press

Domaći dvojac sa svojim je timom od osam članova razvio rješenje koje trošak razvoja novih IoT proizvoda, i to takoreći u bilo kojoj industriji, skraćuje s dvije godine na dva mjeseca i s budžeta od najmanje 200 do 300 tisuća eura na početno ulaganje od 300 eura mjesečno.

Ivan Golubić, suosnivač i voditelj tehničkog razvoja MVT Solutionsa kaže da su do svog proizvoda, koji zovu IoT As A Platform (IoTAAP), došli tako što su shvatili da je njihov pametni, električni bicikl Grunner X, kojeg testira policija u Dubaiju da bi ga mogla pretvoriti u svoje službeno vozilo, zapravo samo jedan od oblika primjene tehnologije koju su razvili.

“Isti IoT sustav, koji je radi u pozadini Grunner X-a, integrirali smo u sustav za pametno upravljanje gradskim prometom Flowom, s kojim smo u prosincu pobijedili na Startup Factoryju u Zagrebu. Testirali smo ga i na projektima u poljoprivredi, meteorologiji itd. te tako došli do našeg IoTAAP rješenja”, kaže Golubić.

Dodaje da njihov proizvod tako sadrži hardver, softver i cloud platformu pomoću kojih svi od startupa do korporacija mogu brzo i jeftino razvijati nove IoT proizvode. Golubić ističe da su u velikoj prednosti u odnosu na konkurenciju, jer ona ili nudi samo senzore ili pak nudi samo cloud.

“Primjerice, Amazon nudi cloud za IoT i onda očekuje od vas da sami razvijate hardver, povezanost na internet i integraciju u cloud. To traži velike resurse, a mi vam poput telekoma damo svu infrastrukturu i prepustimo da od toga sami razvijete svoj IoT proizvod neovisno koristite li senzore kupljene na Alibabi do one od Siemensa”, kaže Golubić.

Luka Beban, suosnivač i voditelj poslovnog razvoja MVT Solutionsa kaže da u Europi postoji šest tisuća tvrtki koje trebaju rješenje koje će im omogućiti brži razvoj vlastitih IoT proizvoda. Plan im je ističe u idućih godinu i pol dana osvojiti deset posto tog tržišta.

“Ima nas osam u timu, ali nemamo prodavača. Sada tražimo investiciju od 350 tisuća eura da bi se proširili po Europi i zaposlili prodavača”, kaže Beban.

Dodaje da već imaju početni interes u Švicarskoj. Jedna strana grupacija, nadalje, već testira njihov proizvod u svojem auto-moto segmentu, a njen vlasnik pregovara i o investiciji. Usto, ističe Beban, u rujnu će im proizvod postati komercijalno dostupan pa očekuju prihode i od tekuće prodaje.

“U posljednjih godinu dana razgovarali smo s nizom investitora od kojih su neki dali i konkretne ponude, ali nažalost isključivo financijske pa dosad nismo dogovorili ništa. Zato ovdje na InnoEnergy PowerUp! finalu očekujemo da ćemo doći do većeg broja investitora, potencijalnih poslovnih partnera i kontakata”, zaključuje Beban.