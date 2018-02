Hakeri su otkrili novi način kako ukrasti nečije korisničko ime i lozinku za e-mail

FOTO: Thinkstock

No hakeri su otkrili način kako ukrasti nečije korisničko ime i lozinku za e-mail, FTP server ili one pohranjene u internetskom pregledniku. I to upravo preko dokumenta u Wordu, piše Zimo.

Naime, kako javlja SpiderLabs, dosad su hakeri zlonamjerni kod ugrađivali u makronaredbe (naredbe koje automatski odrađuju nekoliko specifičnih akcija), što su korisnici morali samostalno odobriti. To je ujedno bila i najslabija točka zlonamjernog koda - ako korisnik nije odobrio izvršavanje makronaredbe, ni kod se nije izvršio. Novi napad ne koristi se makronaredbom, već se izvršava u pozadini čim korisnik, odnosno žrtva, otvori dokument.

Kako ističu stručnjaci iz SpiderLabsa, ovaj napad iskorištava propust u sustavu Microsoft Office za koji je Microsoft izdao zakrpu još prošle godine. No tu zakrpu nisu svi instalirali.

Iz SpiderLabsa ističu kako, upravo zbog činjenice da hakeri ovaj put koriste "docx" i "rtf" formate, mogu izbjeći klasične zaštitne mjere i doći do većeg broja "žrtvi". Zato, prije no što kliknete i otvorite neki dokument u e-mailu, provjerite da je zaista poslan od legitimnog pošiljatelja s kojim inače komunicirate. I, naravno, ažurirajte Office, piše Zimo.