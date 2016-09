FOTO: Mala crna kućica krije prototip prvog interpretacijskog centra u svijetu

Foto: Poduzetnički centar Solin

U petak je u prostorijama „Kluba Mladih“ u Splitu predstavljen prototip prvog interpretacijskog centra u svijetu. Nakon što se više od godinu dana radilo na razvoju ideje i više od tri mjeseca na realizaciji prototipa, isti je predstavljen javnosti na Splitu. Sve je krenulo prije gotovo više od godinu dana, a najveći korak na putu do razvoja proizvoda je napravljen pobjedom na Poduzetničkom kampu u Solinu 2016. godine. Suradnja sa Poduzetničkim centrom Solin i Ivanom Ninčević-Lesandrić je od prvotne ideje samoodrživog info pulta dovela do unaprjeđenja u mobilni interpretacijski centar koji je inovacija u svijetu.

„ Poduzetnički kamp je jedinstveno iskustvo bez kojeg ne bismo bili gdje smo sad. Suradnja sa mentorima i Ivanom nam je proširila vidike i pokazala da razviti proizvod nije jednostavno kao što je to prvotno izgledalo.Trenutno imamo tri narudžbe za mobilni interpretacijski centar, a i četvrta je na korak do realizacije i mislim da je to najbolji pokazatelj našeg razvoja“, tvrdi Josip Lažeta, jedan od osnivača tvrtke Chain Technology.

Na prezentaciji je bilo 50-tak znatiželjnih posjetitelja koji su se kasnije spustili na trg isprobati prototip. Kao što je najavljeno, srž mobilnog interpretacijskog centra jest veliki interaktivni zaslon na kojem se pristupa posebno prilagođenom sadržaju (gastronomija, događanja, lokalne vijesti i slično) dok je pojašnjena i sama modularnost, odnosno sastavljanje/rastavljanje konstrukcije.

„ Cijela je konstrukcija modularna. Sastoji se od tri dijela: prvi u kojem se nalazi vanjski informativni zaslon, međuspoja te trećeg dijela na kojem se nalazi interaktivni dio stanice. Cilj nam je bio maksimalno olakšati buduća unaprjeđenja kako softverskog tako i ovog tehničkog dijela˝ izjavio je Jakša Vidović, osnivač tvrtke Chain Technology koja je zaslužna za mobilni interpretacijski centar.

„ Softversko rješenje je također u potpunosti modularno i prilagođeno zahtjevima korisnika. Realizirali smo jednostavan i intuitivan sustav za dodavanje sadržaja te smo maksimalno olakšali korištenje našeg sustava. Spojili smo modularnost, samoodrživost i mobilnost u proizvod koji na jednom mjestu pruža sve potrebne informacije na više načina, od samog čitanja sadržaja pa do preslušavanja audio zapisa“, pojašnjava Lažeta.

Okupljeni su imali priliku isprobati mobilni interpretacijski centar uz sve njegove funkcionalnost i usluge. Posjetitelje je najviše zaintrigirala unutrašnjost centra, odnosno interaktivni ekran kojim se može upravljati i gestama, ali i moderno dizajnirana klupa zajedno sa bežičnim punjačima. Interes prolaznika je također bio velik kako su konstantno prilazili sa upitima i pohvalama. Neobičan industrijski dizajn je također bio tema mnogih razgovora te bez sumnje možemo reći da je centar svojim nesvakidašnjim izgledom privukao poglede znatiželjnika. U prilogu šaljemo i slike kako bismo što bolje dočarali ugođaj sa prezentacije.