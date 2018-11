Digitalni tsunami u Hrvatskoj: Osobne iskaznice doživjet će veliku promjenu, ukidaju se biljezi i uplatnice

Foto: Žarko Bašić / Pixsell

Mobilna aplikacija e-Građani, nova elektronička osobna iskaznica koja će biti i beskontaktna, mogućnost opunomoćenja elektroničkim putem, državni login koji će moći koristiti tvrtke, plaćanje preko POS uređaja u tijelima državne uprave, pokretanje centra dijeljenih usluga, odnosno državnog oblaka i mreža poslovnica u kojima će se moći obavljati elektroničke usluge.

To je samo dio najavljenog digitalnog tsunamija što ga je u srijedu u Zagrebu na skupu Digital Transformation Conference (DTC 2018) najavilo Ministarstvo uprave. Dio toga trebao bi biti gotov do kraja ove godine, a ostatak u 2019.

Bernard Gršić, državni tajnik za razvoj digitalnog društva kaže da će za 40 projekata podijeliti 50 posto sredstava namijenjenih za strategiju Hrvatske 2020.

Nova nada

“Mislim da kad svi ovi projekti budu dovršeni, da će Hrvatska biti jedno drugačije mjesto nego je danas”, kaže Gršić.

Na to se nadovezala pomoćnica ministra uprave Zrinka Bulić, koja vodi upravu za e-Hrvatsku. Ona navodi da će iduće godine krenuti nove osobne iskaznice koje će biti beskontaktne.

“Imat ćete mobilni sustav e-Građani, prisloniti na mobitel svoju beskontaktnu osobnu iskaznicu i odmah dobiti pristup u servis”, kaže pomoćnica ministra. Navodi da će do kraja ove godine uvesti mogućnost plaćanja svih davanja, primjerice, kod obnavljanja osobne iskaznice ili vozačke dozvole, izravno preko POS uređaja u tijelima državne uprave. Od iduće godine to će se objediniti preko posebne platforme zvane e-Pristojbe, koja bi to dodatno trebala pojednostavniti.

Ukidanje biljega i uplatnica

Drugim riječima, planira se praktično ukinuti papirnate biljege i uplatnice.

Dodaje da će od iduće godine krenuti eksternalizaciju sustava NIAS. Smisao je da tvrtke dobiju mogućnost da se građani na njihove usluge mogu prijaviti s elektroničkom osobnom iskaznicom, odnosno da se stvori državni login, pandan onome Googlea i Facebooka. “Na tome radimo s HUP-om i HGK i interes je jako velik. HUP nam je procijenio da će već u 2019. taj sustav koristiti 300, a u pet godina barem 2000 poslovnih subjekata”, kaže Bulić.

Za građane koji nisu vični tehnologiji planiraju uložiti 123 milijuna kuna u digitalizaciju poslovnica gdje će na fizičkim lokacija moći pristupiti digitalnim uslugama. “Idemo i s e- i m-potpisom te pečatom, e-poslovanjem i redizajnom e-Građana, a ovo potonje napravit ćemo do kraja godine, jer 600.000 korisnika je premalo”, zaključuje Bulić.v