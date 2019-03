Crno Jaje uz bok Rimcu i Infobipu

Hrvoje Bujas, direktor Crnog jajeta/Žarko Bašić/PIXSELL

Ovogodišnji WinDaysi, najveća poslovna IT konferencija u regiji i ujedno najveća Microsoftova regionalna IT konferencija, bit će u znaku hrvatske IT industrije i digitalne transformacije domaćega gospodarstva.

Microsoft je od 2. do 5. travnja u Šibeniku najavio 130 različitih događanja. Na konferenciji će sudjelovati najveća hrvatska softverska kompanija Infobip, najpoznatiji hrvatski startup Rimac Automobili, dva najveća proizvođača mobilnih aplikacija Infinum i Five i brzorastući softverski R&D centar Serengeti.

IN2 će pričati o digitalizaciji zdravstva, Crnoj jaje o digitalizaciji maloprodaje, Akcija o automatizaciji poslovanja, a EY Hrvatska o trendovima u financijskoj industriji.

Usto, Styria će na Windaysima predstaviti kako umjetna inteligencija mijenja medijsku industriju. Microsoft će na Windaysima predstaviti tvornice budućnosti i tehnologiju

"Digital twin", govoriti o etici u području umjetne inteligencije te organizirati više od 80 predavanja domaćih i stranih stručnjaka na temu svojih tehnologija. Microsoft je najveća softverska kompanija na svijetu. U sklopu konferencije predstavit će se i stanje u području transformacije javne uprave.