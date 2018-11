4 stvari s kojima nesvjesno 'uništavamo' naše mobitele

Foto: Getty Images

Male stvari koje radimo svakodnevno mogu na više načina utjecati na naše pametne telefone i imati ozbiljne posljedice, piše b92.

Evo nekoliko stvari koje štete mobitelima, a tu su i jednostavna pravila kojih se treba pridržavati kako bi se izbjegle neželjene posljedice:

Sunčeve zrake

Ako ostavite pametni telefon da bude izložen sunčevim zrakama ili drugom izvoru topline, dramatično povećavate šanse da će uređaj pregrijati. Time ugrožavate ne samo bateriju, već i procesor i druge osjetljive komponente.

Kablovi

Sigurno se i vama ponekad, recimo, u mraku prije spavanja, događa da kabl za punjenje ubacujete 'na slijepo' u smartphone. Ako niste pritom pažljivi, lako se može dogoditi da oštetite električne kontakte i skratite životni vijek svom telefonu.

Softver

Ako je tijelo vašeg pametnog telefona, softwer su njegov mozak i duša. Ako preuzimate softver iz neprovjerenih ili nepouzdanih izvora, nemojte se iznenaditi kad dođe do neželjenih posljedica. Vaš mobilni telefon može u potpunosti prestati raditi. Na primjer, vaši osobni podaci naći će put do hakera, pa zatim do onih koji su spremni najviše platiti za njih.

Čišćenje

Prašina i druge prljavštine iz vaših džepova i torbi prije ili kasnije naći će se u vašem smartphoneu i počet će ometati njegov rad. Ako ne znate kako biste počistili uređaj iznutra, neka vam u tome pomognu stručnjaci.