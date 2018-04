Zbog neuspjele šale na račun svoje tvrtke, Elon Musk ostao bez milijuna

Elon Musk odlučio se za prvi april našaliti na svome Twitter profilu, a taj potez bi ga na kraju mogao skupo koštati i to doslovno.

Naime, Musk je objavio bankrot Tesle, a nakon toga su dionice kompanije pale 2,5 posto.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.