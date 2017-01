Velika razlika u plaćama: Njemački radnik ima pet puta veću satnicu nego hrvatski

Foto: Shutterstock

Podaci o plaćama i troškovima rada najzornije pokazuju koliko je veliki jaz između razvijenih država članica Europske unije i onih siromašnijih. To se najočitije vidi kroz iseljavanje i useljavanje radne snage iz jedne zemlje u drugu omogućeno kroz slobodu kretanja radnika u Europskoj uniji. Odljev mozgova za jednu zemlju znači dolazak mozgova drugoj, i to posljednjih nekoliko godina osjeća i Hrvatska iz koje se iseljavaju liječnici, medicinske sestre, vozači, strojobravari, mahom u Njemačku, Irsku, skandinavske zemlje, a veća plaća za to je glavni, iako ne i jedini, razlog.

Kako piše Glas Slavonije, prema podacima Eurostata, brutosatnica u Europskoj uniji varira od 4,1 euro, koliko iznosi trenutno u Bugarskoj, do 40,7 eura, koliko je u Njemačkoj. Radnik u Njemačkoj prema tim podacima zaradi gotovo pet puta više nego u Hrvatskoj gdje je prosječna satnica 9,6 eura. Za usporedbu, valja istaknuti i Norvešku koja nije članica EU-a, ali je europski rekorder sa satnicom u iznosu od 51,2 eura. Uz Bugarsku i Hrvatsku među zemljama koje imaju najniže satnice u Europi su Rumunjska (5 eura), Litva (6,8), Latvija (7,1 euro), Mađarska (7,5) te Poljska (8,6). Na suprotnoj strani ove ljestvice su, uz spomenutu Njemačku, Belgija sa satnicom od 39,1 euro, bogati Luksemburg (36,2) i Švedska (37,4) te hrvatskim iseljenicima atraktivna Irska gdje je prosječna cijena sata rada 30 eura.