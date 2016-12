"Uvest ćemo skraćeno radno vrijeme za mlade roditelje"

Foto: Shutterstock

Marin Strmota (31), državni tajnik u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, prvi je demograf koji se u vlasti bavi demografskim problemima koji zemlju vuku na dno. Otac je dvoje male djece pa je svjestan problema obitelji u suvremenom društvu koji ih ograničavaju u želji da imaju više djece. Pročitajte dio intervjua koji je dao za Večernji list:

Kako ćete utjecati na poslodavce da budu fleksibilniji prema roditeljima male djece?

Postoje brojni primjeri provođenja obitelji prijateljskih politika koji rezultiraju win win situacijom, i za radnike i za poslodavce. Ako se gleda otegotno na roditelje s djecom, ako nema svijesti da čovjek nije jedinka koja samo radi i spava, nego ima i obitelj te ako oko toga ne možemo postići konsenzus u društvu, uzalud nam svaka strategija. Uz bolji menadžment u tvrtkama i bolju preraspodjelu radnog vremena i poslova može se lako postići pozitivna diskriminacija majki.

I sada je po zakonu moguće skraćeno raditi, ali nije i u praksi. I po tome smo na dnu EU?

ZOR ima puno prostora za poboljšanje s aspekta demografske revitalizacije zemlje i o tome ćemo razgovarati s ministrom Ćorićem. Treba riješiti pitanje kako provesti u praksi skraćeno radno vrijeme za roditelje s djecom koji to žele, do koje dobi djeteta to omogućiti, a da se roditelji ne moraju plašiti da će biti diskriminirani i da će izgubiti posao ako rade skraćeno. Skandinavske zemlje tu su dobar primjer. Učinkovitost radnika nije uvijek povezana s brojem radnih sati. Netko može puno više napraviti za četiri sata ako je zadovoljan nego ako sjedi cijeli dan nezadovoljan u uredu.

Što ćete učiniti za ruralne prostore? Nakon Like ispraznila se i Slavonija, iz koje mladi odlaze dok se čeka da država nešto poduzme?

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku neće moći riješiti goruće probleme bez gospodarskog rasta, otvaranja radnih mjesta i bez sigurnosti posla. Ne žele svi mladi studirati i živjeti u velikim hrvatskim gradovima, ima i onih koji žele ostati u svojim selima i treba vidjeti može li se državna imovina nekim modelom staviti u funkciju svog stanovništva.