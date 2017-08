U Sloveniju stiže i japanski Sumitomo

Štitnici za epruvete jedan su od Sumitomovih proizvoda/FOTOLIA

Nakon japanske Yaskawe, koja će Kočevju proizvoditi deset vrsta industrijskih robota za automobilsku industriju, a imat će i distribucijski centar za svoje robota, i nakon što je japanski Kansai kupio slovensku tvornicu boja i lakova Helios, koja će biti njegov europski razvojni centar, u Sloveniju dolazi još jedna japanska investicija.

Sumitomo Rubber Industries, čija sestrinska tvrtka Sumimoto Corporation u Sloveniji ima Summit automobile (Summit leasing prodan je prošle godine fondu Appolo), namjerava do travnja 2019. u Sloveniji izgraditi visokotehnološku tvornicu za proizvodnju sintetskih polimera elastomera za medicinsku industriju, pišu Finance. Riječ je, na primjer, o gumenim štitnicima za epruvete i drugim medicinskim pomagalima.

30 tisuća kvadrata zauzet će tvornica sintetskih polimera elastomera

Konkurenta cijena rada

Investicija je vrijedna 34 milijuna eura, a posao će, prema pisanju japanskih medija, dobiti oko 200 osoba. Gdje će na 30 tisuća četvornih metara biti podignuta velika tvornica još nije poznato, ali prema informacijama lista riječ je o lokaciji u središnjem dijelu Slovenije. Očito Kočevje ovog puta nije u igri, Japanci bi, prema podacima Financa, rado u poslovnu zonu Komenda, dok država želi financijske poticaje investitoru dati da počne proizvodnju u mjestima gdje je nezaposlenost visoka, na primjer Trbovlju.

Investiciju će voditi Lonstroff, švicarska tvrtka Japanaca, a objavili su i ime tvrtke u Sloveniji - koja još nije registrirana - Lonstroff medicinski elastomeri. Finance su razgovarale s predstavnicom kompanije Sumitomo Urarom Masudom, koja je ovih dana boravila u Sloveniji. Na pitanje kako su odlučili doći u Sloveniju, Masuda kaže da su imali dobrog lokalnog savjetnika. "Uvjerilo nas je to što ste kada je riječ o cijeni radne snage konkurentni Švicarskoj. Ali i to što ovdje takoreći svi govore engleski. I Slovenija je blizu naših kupaca", objašnjava predstavnica japanske kompanije. Predstavnica Sumitoma također se sastala sa slovenskim premijerom Mirom Cerarom.

5,8 mlrd. ostvario je lani od prodaje Sumitomo Rubber Industries

Sigurni državni poticaji

Japanci će dobiti neke financijske poticaje od države, potvrđuje Masudo, ali o detaljima nije htjela govoriti. Ona također nije željela ništa reći o lokaciji nove tvornici, samo da će biti izabrana do kraja mjeseca. Sumitomo Rubber Industries osnovan je 1917. godine i nasljednik je osam godina ranije osnovane kompanije Dunlop Rubber Company (Far East) Ltd Japan Office, sa sjedištem u Kobeu u Japanu. Zapošljava 6693 osoba. Od 1960. godine dio je Sumitomo grupe, a dionice kompanije kotiraju na burzi. Prošle godine, Sumitomo Rubber Industries ostvario je 5,82 milijardi eura prihoda od prodaje (5,2 posto manje u odnosu na prethodnu godinu) i 563,62 milijuna operativne dobiti, što je 17,8 posto manje nego godinu dana ranije, pokazuje bilanca kompanije. Ove godine očekuju 6,537 milijardi eura prihoda od prodaje i 384,54 milijuna eura operativne dobiti.

Europa nije najveće tržište

Najviše proizvode automobilske guma (85,7 posto prodaje), sportske rekvizite (9,6 posto), te industrijsku gumu i ostale proizvode koji donose 4,7 posto od prodaje. Njihovo najveće tržište je Japan (40,6 posto), nakon čega slijedi ostatak Azije (20,8 posto), Sjeverna Amerika (17,5 posto), Europa (7,3 posto), a ostalo prodaju na drugim tržištima. Slovenska poduzeća su u Japan po prvi put prošle godine izvezla više od sto milijuna eura vrijednu robu i usluge, uvoz je također veći nego prethodne godine.

563 milijuna eura iznosila je 2016. operativna dobit japanske kompanije

Slovenija je tek na 77. mjestu među japanskim uvoznim tržištima, a na 96. mjestu među japanskim izvoznim tržištima. Japan najviše uvozi mineralna goriva i ulja (18,3 posto ukupnog uvoza), električnu i elektroničku opreme (14,8 posto uvoza), strojeve i nuklearne reaktore (oko 10 posto ukupnog uvoza), farmaceutske proizvode (četiri posto ukupnog uvoza) i optičku, tehnološku i medicinsku opremu (četiri posto ukupnog uvoza)). Najviše izvozi automobile (22 posto izvoza), strojeve i nuklearne reaktore (19,2 posto od ukupnog izvoza), električnu i elektroničku opreme (15,2 posto), robu široke potrošnje (5,9 posto), te optičku, tehnološku i medicinsku opremu (5,6 posto). U slovenskom izvozu u Japan automobili zauzimaju 67 posto, a sa sedam posto slijedi grupa proizvoda nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji.

Ponudili veće zemljište

Yaskawa izabrala Kočevje

Vodeći svjetski proizvođač industrijskih robota japanska korporacija Yaskawa odlučila je izgraditi novu tvornicu robota u Kočevju, u Sloveniji. Japanci su izabrali Kočevje jer je ponudilo veće zemljište nego Ribnica, gdje se nalazi jedna Yaskawina tvornica. Riječ je o općinskoj parceli od 40 tisuća kvadrata, u industrijskoj zoni udaljenoj oko dva kilometara od grada. Na njoj će Yaskawa postaviti proizvodnu halu veličine između 12 do 16 tisuća četvornih metara.