Tražite posao? Jedna država će u budućnosti trebati 128 tisuća pilota

Foto: Getty Images

Ako tražite posao, možete razmisliti o školovanju za pilota i odlasku u Kinu, jer Boeing predviđa da će na azijsko-pacifičkom području u sljedeća dva desetljeća biti povećana potražnja za pilotima, tehničarima i kabinskim osobljem, piše BBC.

Gospodarski rast u toj regiji dovest će do rasta bogatstva, a potom i do povećanog broja putovanja, što će stvoriti potrebu za 240.000 pilota i 317.000 kabinskog osoblja do 2037. godine.

Samo Kina će trebati polovinu od toga broja. Naime, američki proizvođač zrakoplova procjenjuje da će Kina trebati 128.500 pilota, jugoistočna Azija 48.500, a južna Azija 42.750.

Potražnja za pilotima raste u uvjetima kad se očekuje da će stariji piloti u većem broju otići u mirovinu tijekom sljedećeg desetljeća, a jača potražnja za poslovnim zrakoplovnim uslugama, kao što su helikopterski prijevoz i privatni luksuzni mlažnjaci.

Takva predviđanja stvaraju pritisak na zrakoplovnu industriju koja se već bori s nedostatkom pilota i s uskim grlima u treniranju postojećih zaposlenika.

Boeingove prognoze koriste se za izradu projekcija vezanih uz nove isporuke zrakoplova. Azijsko-pacifičko područje bilježi veliku potražnju za novim zrakoplovima. Američka zrakoplovna kompanija predviđa kako će u idućim godinama 40 posto svih novih putničkih zrakoplova biti dostavljeno zrakoplovnim tvrtkama u Aziji.

Boeing ima ubrzani razvojni program za treniranje pilota, no taj izvor neće biti dovoljan da zadovolji rastuću potražnju industrije. „Snažna potražnja za pilotima u tog regiji se nastavlja, a očekujemo da će se nastaviti sljedećih nekoliko godina”, rekao je Keith Cooper, potpredsjednik Boeingove službe za treniranje i profesionalne usluge.

Analitičari upozoravaju kako nestašica pilota dovodi u pitanje potencijal rasta zrakoplovne industrije.