Soros je svjestan da ima neprijatelje i ponosan je zbog toga, imenovao i 'smrtnog neprijatelja'

Foto: Maurizio Gambarini/DPA/PIXSELL

George Soros je filantrop milijarder, bivši trgovac valutama, prvak liberala i - u određenim krugovima - baba roga. Čini se da mu je ova posljednja etiketa počasna značka, piše The New York Times.

"Vrlo sam ponosan na svoje neprijatelje", rekao je u intervjuu u svom stanu na New York's Upper East Sideu. "To je savršeno za reći diktatoru ili potencijalnom diktatoru ako me identificira kao neprijatelja."

Popis ljudi koji Sorosa smatraju neprijateljem uključuju američkog predsjednika Trumpa i njegovog osobnog odvjetnika Rudolpha Giulianija, vladu Kine, i veliki broj teoretičara zavjera.

Njihovi prigovori gospodinu Sorosu (89 godina), proizlaze iz njegove podrške liberalnim politikama i super PAC-ovima koji su se suprotstavili Trumpu i podržavali demokratske kandidate poput Hillary Clinton. Kao i zbog njegove Fondaciju za otvoreno društvo, koja je, financirana od njegovih milijardi, podržavala demokraciju i ljudska prava u oko 120 zemalja, često suprotstavljajući se autokratskim režimima.

Protiv Brexita, kineskog i američkog predsjednika

Postoji i znatna količina antisemitizma usmjerena prema Sorosu, koji je rođen u židovskoj obitelji u Mađarskoj.

Tek što je ovog tjedna objavio zbirku eseja, pod nazivom "U obranu otvorenog društva", priznao je da njegov brand "globalizma" - za koji on misli da znači integriranu, globalnu ekonomiju na kojoj vlada vladavina prava - ne ide u prilog pristupa Trumpa "America First", trgovinskog rata, rasprave oko Brexita i eskaliranja borbi na Bliskom istoku.

Gledajući kroz prozor sa širokim pogledom na Central Park, Soros je govorio o Kini, Trumpu i onome za koga smatra da će se suočiti s predsjednikom na izborima sljedeće godine.

Soros je naime uvjeren je da će se luk povijesti uskoro okrenuti unatrag prema njegovom putu nakon što javnost reagira na posljedice Trumpova izbora, Brexit i probuđeni nacionalizam.

"Trump još uvijek pravi ogromnu štetu", rekao je, podižući se malo u stolici. "Mislim, samo prošli tjedan ono što je učinio na Bliskom istoku bilo je poražavajuće za utjecaj Amerike u svijetu", rekao je, referirajući se na povlačenje američkih trupa iz Sirije.

G. Trump "je odstupanje i on očito stavlja svoje osobne interese ispred nacionalnih interesa", rekao je. "To je činjenica."

"Mislim da će to doprinijeti njegovom padu sljedeće godine. Tako da malo predviđam da će se stvari preokrenuti. "

Soros vjeruje da će senatorica Elizabeth Warren iz Massachusettsa postati demokratska kandidatkinja koja će se natjecati protiv Trumpa.

"Ne zauzimam javno stajalište, ali vjerujem da je ona najviše kvalificirana za predsjednicu."

Brzo je dodao da ne podržava Warren, možda shvativši da će njegovo podupiranje vjerojatno zloupotrijebiti njezina opozicija.

"Ne izražavam svoje stajalište uglavnom jer moram živjeti s onim koga izaberu birači."

Oporezivanje bogatih

Novinar NYT-a je istaknuo da mnogi milijarderi i Sorosovi kolege na Wall Streetu smatraju da je politika Warren - oporezivanje bogatih i strogo reguliranje banaka - prijetnja kapitalističkom sustavu u kojem je napravio svoje bogatstvo. No Soros je odgovorio da se ne slaže s bivšim kolegama i ponovio je svoju podršku porezu na imućne. (Soros je potpisao otvoreno pismo pozivajući na dodatni porez na bogatstvo najbogatijih Amerikanaca.)

"Zalažem se za oporezivanje bogatih," rekao je, "uključujući porez na bogatstvo."

Na trenutak je zastao, izgledao je kao da traži prave riječi kako bi objasnio sebe.

"Financijer čini ljude sumnjičavim", rekao je. "I to mi stvara moralni problem. Kako sam postao tako jako uspješan, u osnovi mi je to stvorilo samonametnuto ograničenje koje je zapravo ometalo zarađivanje."

Ipak, Soros je odbio pomisao da su on i njegova ekipa na Wall Streetu imali političku moć i utjecaj koji im se često pripisuje - ili barem da će imati manje moći u ovom izbornom ciklusu nego u prethodnom.

"U Americi ima više glavnih ulica nego burzovnih ulica. Dakle, ne mislim da će Wall Street, osim što je izvor novca, imati svoj put u odabiru predsjednika. "

To može biti njegovo stajalište, ali novac je očito važan u američkoj politici, dijelom i zato što je presuda Vrhovnog suda o financiranju kampanja omogućila strankama da prikupe ogromne iznose, da potroše na oglašavanje i širenje broja birača. U tri mjeseca kampanja za reizbor Trumpa i Republikanska stranka prikupili su 125 milijuna dolara, što je rekord.

Ljudi su umorni od nacionalizma

Ipak, gospodin Soros rekao je da vidi znakove kako su ljudi postali umorni od nacionalističkih tendencija.

Soros se osvrnuo i na onemogućavanje slobodnog govora u Kini ukazujući koliko opasna mogu biti zatvorena društva.

"Smatram da je Kina Xi Jinping-a najgora prijetnja otvorenom društvu," rekao je o kineskom predsjedniku, ponovivši izjavu koju je ove godine dao u Davosu u Švicarskoj.

Soros, koji je dugo poticao slobodnu trgovinu kao strategiju otvaranja inače zatvorenih zemalja, rekao je da strategija u Kini ne djeluje onako kako je očekivao i da je potrebna veća intervencija.

'Smrtni neprijatelj'

Pokazavši prstom u zrak, Kinu je nazvao "smrtnim neprijateljem".

"To bismo trebali prepoznati: to je drugačiji sustav. U potpunosti se suprotstavlja našem, dijametralno je suprotan od našeg," rekao je, dodajući da nije anti-kineskog stava, već samo anti-Xi Jinping.

Prema njemu, Sjedinjene Države trebale bi izvršiti pritisak na kompanije poput Huaweija da potaknu Kinu na otvaranje. U protivnom, sugerirao je, ne samo da će predsjednik Xi nastaviti zatvarati Kinu, njezin razvoj novih tehnologija poput umjetne inteligencije zadržati će taj način (upravljanja) generacijama.

Aludirajući na famozni citat uglednog dr. Martina Luthera Kinga Jr., "Luk moralnog univerzuma je dug, ali se savija prema pravdi", Soros je zauzeo ideju da su društva predisponirana za otvaranje.

"Luk povijesti ne slijedi svoj vlastiti tok. Treba ga saviti. Zaista sam angažiran u pokušaju da ga savijemo u pravom smjeru.", zaključio je u intervjuu za The New York Times