Poznati brend gina nudi posao iz snova: Putujte svijetom i pritom ne marite za troškove

Foto: Getty Images

Poznati brand gina Bombay Sapphire, i Inception Group došli su na zanimljivu ideju za posao. Traže osobu koja će putovati po svijetu i reklamirati njihov proizvod na originalan i zabavan način.

Ako kojim slućajem dobijete posao, putovanje nećete provesti sami već je to avantura za dvoje. Oni koji dobiju posao globalnog ambasadora popularnog gina, na putovanju će provesti do 80 dana, a svoje će doživljaje opisivati u blogu i društvenim mrežama. Kako je posao putovanje po svijetu, kandidat će obići gradove kao što su Mumbai, Hong Kong, Tokyo, San Francisco, New York i Lisabon.

Ono što je posebno zanimljivo jest da će na ovom jedinstvenom putovanju prikupljati biljke i začine kako bi pripovratku mogli upravo njih iskoristiti za kreiranje novog pića naziva "Around the world".

Ako vam je opis posla zvučao zanimljivo, svoju prijavu možete ispuniti ovdje.