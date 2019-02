Ovo je nova omiljena destinacija za Hrvate: Prosječna plaća je 38.000 kn bruto

Foto: Getty Images

Danska je jedna od najuređenijih i najstabilnijih država na svijetu i to se vidi na svakom koraku. Baš je ovih dana objavljeno da je to zemlja s najmanje korupcije na svijetu. I tko tu onda ne bi želio živjeti? Skupo je, ali su i plaće visoke (prosječna bruto plaća je oko 38.000 kuna), visoki su i porezi, ali su zato povlastice takve da se nitko ne buni.

Kako piše Večernji list, Hrvatska koja ima problem s natalitetom mogla bi ponešto naučiti od Danske koja isplaćuje “ekonomsku pripomoć” djeci do 18. godine – od 2500 eura godišnje za djecu do dvije godine, do 1500 eura godišnje za one od 15. do 18. godine. Vrtići su im u prirodi, a obrazovanje je potpuno besplatno – od prvog razreda do kraja fakulteta.

Ova je zemlja nešto manja od Hrvatske (naravno, ako ne računamo ostatak kraljevstva koje uključuje i Farske Otoke i Grenland, u tom je slučaju Kraljevina Danska veća i od Meksika), i s nešto više stanovnika. Čini se dobrom destinacijom za nekoga tko želi zaraditi i usput naučiti poštivati zakon. Jer strogo poštivanje zakona ovdje je princip života. I to se osjeća na svakom koraku.