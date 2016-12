Otvoren tunel na dubini od 106 metara koji je koštao 1,15 milijardi eura

Foto: Reuters

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otvorio je u utorak prvi cestovni tunel ispod Bospora u Istanbulu, posljednji projekt u sklopu njegova plana za transformaciju turske infrastrukture.

Svečanost otvaranja - koja je okupila cijelu vladajuću elitu Turske - održana je kao što je i planirano unatoč atentatu na ruskog veleposlanika u Ankari u ponedjeljak, koji je počinio turski policajac.

"Podvrgavajte nas teroru koliko god želite, dovedite koliko god hoćete zlikovaca, ali nikada nećete moći podijeliti ovu naciju", rekao je Erdogan okupljenima na svečanosti otvaranja.

Po njegovim riječima, odluka da se ne otkaže otvaranje tunela "odgovor je na terorizam".

Turska je u listopadu 2013. otvorila željeznički tunel Marmaray ispod Bospora, koji je prvi povezao europsku i azijsku stranu Istanbula ispod morske površine.

Međutim, novi danas otvoren dvokatni tunel Euroazija prvi je namijenjen automobilima ispod Bospora i svrha mu je smanjiti ogromne gužve u 18-milijunskom Istanbulu. Očekuje se da taj tunel sagrađen na dubitni od 106 metara skrati vrijeme vožnje za tu rute s dva sata na samo 15 minuta.

Nakon što je prerezao vrpcu, Erdogan se pridružio velikoj povorci vozila koja su prva prošla Euroazijom i zaustavio se na pola puta kako bi snimio fotografije za uspomenu.

Za izgradnju tunela bila je potrebna investicija od 1,15 milijardi eura.

Tunel je dug 5,4 kilometara, a dio od 3,4 kilometara je ispod Bospora. Očekuje se da će ga dnevno koristiti 120.000 vozila.

U sklopu Erdoganova infrastrukturnog plana također je otvoren most Osman Gazi u lipnju 2016., i most sultana Selima u kolovozu 2016. Za 26. veljače 2018. planirano je otvorenje nove istanbulske zračne luke , a za 2023. most Dardaneli. Datum otvaranja Istanbulskog kanala koji bi trebao povezati Mramorno s Crnim morem kako bi se rasteretio Bospor, još nije određen.